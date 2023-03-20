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Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант" - РИА Новости, 20.03.2023
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07:51 20.03.2023 (обновлено: 10:32 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/telefon-1859024868.html
Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант"
Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант" - РИА Новости, 20.03.2023
Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант"
Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:51
2023-03-20T10:32
технологии
россия
московская область (подмосковье)
сергей кириенко
apple
apple iphone
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple, сообщает "Коммерсант". В материале издания указано, что сотрудники администрации президента уже получили, а региональные чиновники вскоре получат рекомендации, связанные с заменой американских смартфонов на телефоны с другой операционной системой.Во время семинара, который прошел в марте в Подмосковье, чиновникам сообщили, что уже к началу апреля им необходимо избавиться от IPhone. Еще один собеседник "Коммерсанта" сообщил, что сотрудники структуры дискутировали на тему необходимости введения запрета, однако окончательное решение принял первый заместитель главы администрации Сергеем Кириенко, который постановил избавиться от американских смартфонов к 1 апреля.Собеседники газеты отметили, что эти меры предпринимаются по соображениям безопасности, так как продукты марки Apple "в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами".
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технологии, россия, московская область (подмосковье), сергей кириенко, apple, apple iphone
Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Кириенко, Apple, Apple iPhone
Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант"

"Ъ": сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone

CC BY-SA 2.0 / Toshiyuki IMAI / iPhoneПерезагрузка iPhone
Перезагрузка iPhone - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Toshiyuki IMAI / iPhone
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple, сообщает "Коммерсант".
В материале издания указано, что сотрудники администрации президента уже получили, а региональные чиновники вскоре получат рекомендации, связанные с заменой американских смартфонов на телефоны с другой операционной системой.
Во время семинара, который прошел в марте в Подмосковье, чиновникам сообщили, что уже к началу апреля им необходимо избавиться от IPhone.
«

"iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", — сообщил изданию один из присутствовавших на заседании.

Еще один собеседник "Коммерсанта" сообщил, что сотрудники структуры дискутировали на тему необходимости введения запрета, однако окончательное решение принял первый заместитель главы администрации Сергеем Кириенко, который постановил избавиться от американских смартфонов к 1 апреля.
Собеседники газеты отметили, что эти меры предпринимаются по соображениям безопасности, так как продукты марки Apple "в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами".
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