https://ria.ru/20230320/telefon-1859024868.html

Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант"

Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант" - РИА Новости, 20.03.2023

Чиновников попросили избавиться от iPhone, пишет "Коммерсант"

Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:51

2023-03-20T07:51

2023-03-20T10:32

технологии

россия

московская область (подмосковье)

сергей кириенко

apple

apple iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858518466_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_c4f082bf33e851dc256e741ca9f2e406.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple, сообщает "Коммерсант". В материале издания указано, что сотрудники администрации президента уже получили, а региональные чиновники вскоре получат рекомендации, связанные с заменой американских смартфонов на телефоны с другой операционной системой.Во время семинара, который прошел в марте в Подмосковье, чиновникам сообщили, что уже к началу апреля им необходимо избавиться от IPhone. Еще один собеседник "Коммерсанта" сообщил, что сотрудники структуры дискутировали на тему необходимости введения запрета, однако окончательное решение принял первый заместитель главы администрации Сергеем Кириенко, который постановил избавиться от американских смартфонов к 1 апреля.Собеседники газеты отметили, что эти меры предпринимаются по соображениям безопасности, так как продукты марки Apple "в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами".

https://ria.ru/20230310/iphone-1857042375.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, московская область (подмосковье), сергей кириенко, apple, apple iphone