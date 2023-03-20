https://ria.ru/20230320/sobstvennost-1859252235.html

Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена

Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена - РИА Новости, 20.03.2023

Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена

Одним из важнейших вопросов укрепления Союзного государства является создание основ союзной собственности, и этот вопрос решается "не так быстро, как хотелось", РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:42

2023-03-20T17:42

2023-03-20T17:42

парламентское собрание союза беларуси и россии

сергей митин

россия

белоруссия

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одним из важнейших вопросов укрепления Союзного государства является создание основ союзной собственности, и этот вопрос решается "не так быстро, как хотелось", считает председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, промышленности и торговле, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.Митин принял участие в заседании комиссии, которое прошло в понедельник в Москве."Одним из важных вопросов, поднятых на комиссии, стало обсуждение хода разработки положения о союзной собственности. Пока решения по нему нет и решается он не так быстро, как хотелось бы. На сегодняшний день в Союзном государстве реализуется и уже реализовано много программ. Часть из них можно рассматривать как некую овеществленную собственность, но есть и интеллектуальная собственность, которая должна быть защищена", - сказал Митин.Он напомнил, что тема союзной собственности поднималась неоднократно и руководители экономических министерств двух стран заверили, что этот вопрос будет решаться в 2024-2025 годах. "Союзная собственность должна быть оформлена и каждая программа Союзного государства должна будет вносить свою лепту в общую союзную собственность", - подчеркнул парламентарий.Он указал, что основным вопросом обсуждения на комиссии являлось исполнение бюджета Союзного государства за 2022 год, реализация союзных программ и разработка новых программ и проектов, подлежащих финансированию за счет средств Союзного государства.Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике Леонид Брич, в свою очередь, также отметил, что "самым важным на комиссии стало обсуждение и внимание вопросам союзных программам, которые будут реализованы в 2023-2025 годах и в последующие годы"."Основное внимание уделили будущим программам и тем, которые уже реализуются. Программы выполняются, идут по намеченному плану. Есть некоторые задержки – где-то несогласованность двух законодательств, есть и бюрократические проволочки и волокита, но самое главное – наметились пути решения этих нестыковок", - сказал Брич.

https://ria.ru/20230215/osago-1852134548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей митин, россия, белоруссия, совет федерации рф