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Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена - РИА Новости, 20.03.2023
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17:42 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/sobstvennost-1859252235.html
Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена
Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена - РИА Новости, 20.03.2023
Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена
Одним из важнейших вопросов укрепления Союзного государства является создание основ союзной собственности, и этот вопрос решается "не так быстро, как хотелось", РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:42
2023-03-20T17:42
парламентское собрание союза беларуси и россии
сергей митин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одним из важнейших вопросов укрепления Союзного государства является создание основ союзной собственности, и этот вопрос решается "не так быстро, как хотелось", считает председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, промышленности и торговле, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.Митин принял участие в заседании комиссии, которое прошло в понедельник в Москве."Одним из важных вопросов, поднятых на комиссии, стало обсуждение хода разработки положения о союзной собственности. Пока решения по нему нет и решается он не так быстро, как хотелось бы. На сегодняшний день в Союзном государстве реализуется и уже реализовано много программ. Часть из них можно рассматривать как некую овеществленную собственность, но есть и интеллектуальная собственность, которая должна быть защищена", - сказал Митин.Он напомнил, что тема союзной собственности поднималась неоднократно и руководители экономических министерств двух стран заверили, что этот вопрос будет решаться в 2024-2025 годах. "Союзная собственность должна быть оформлена и каждая программа Союзного государства должна будет вносить свою лепту в общую союзную собственность", - подчеркнул парламентарий.Он указал, что основным вопросом обсуждения на комиссии являлось исполнение бюджета Союзного государства за 2022 год, реализация союзных программ и разработка новых программ и проектов, подлежащих финансированию за счет средств Союзного государства.Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике Леонид Брич, в свою очередь, также отметил, что "самым важным на комиссии стало обсуждение и внимание вопросам союзных программам, которые будут реализованы в 2023-2025 годах и в последующие годы"."Основное внимание уделили будущим программам и тем, которые уже реализуются. Программы выполняются, идут по намеченному плану. Есть некоторые задержки – где-то несогласованность двух законодательств, есть и бюрократические проволочки и волокита, но самое главное – наметились пути решения этих нестыковок", - сказал Брич.
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сергей митин, россия, белоруссия, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Сергей Митин, Россия, Белоруссия, Совет Федерации РФ

Митин: союзная собственность должна быть официально оформлена

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского собрания СГЗаседание комиссии ПС по экономической политике, промышленности и торговле
Заседание комиссии ПС по экономической политике, промышленности и торговле
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского собрания СГ
Заседание комиссии ПС по экономической политике, промышленности и торговле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одним из важнейших вопросов укрепления Союзного государства является создание основ союзной собственности, и этот вопрос решается "не так быстро, как хотелось", считает председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, промышленности и торговле, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
Митин принял участие в заседании комиссии, которое прошло в понедельник в Москве.
"Одним из важных вопросов, поднятых на комиссии, стало обсуждение хода разработки положения о союзной собственности. Пока решения по нему нет и решается он не так быстро, как хотелось бы. На сегодняшний день в Союзном государстве реализуется и уже реализовано много программ. Часть из них можно рассматривать как некую овеществленную собственность, но есть и интеллектуальная собственность, которая должна быть защищена", - сказал Митин.
Он напомнил, что тема союзной собственности поднималась неоднократно и руководители экономических министерств двух стран заверили, что этот вопрос будет решаться в 2024-2025 годах. "Союзная собственность должна быть оформлена и каждая программа Союзного государства должна будет вносить свою лепту в общую союзную собственность", - подчеркнул парламентарий.
Он указал, что основным вопросом обсуждения на комиссии являлось исполнение бюджета Союзного государства за 2022 год, реализация союзных программ и разработка новых программ и проектов, подлежащих финансированию за счет средств Союзного государства.
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Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике Леонид Брич, в свою очередь, также отметил, что "самым важным на комиссии стало обсуждение и внимание вопросам союзных программам, которые будут реализованы в 2023-2025 годах и в последующие годы".
"Основное внимание уделили будущим программам и тем, которые уже реализуются. Программы выполняются, идут по намеченному плану. Есть некоторые задержки – где-то несогласованность двух законодательств, есть и бюрократические проволочки и волокита, но самое главное – наметились пути решения этих нестыковок", - сказал Брич.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСергей МитинРоссияБелоруссияСовет Федерации РФ
 
 
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