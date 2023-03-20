https://ria.ru/20230320/siriya-1859037049.html

В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии

В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии - РИА Новости, 20.03.2023

В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии

США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также переносные зенитные... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:45

2023-03-20T09:45

2023-03-20T10:27

война в сирии

в мире

сша

сирия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

исламское государство

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", противотанковые ракетные — TOW и NLAW, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Директор СВР С. Е. Нарышкин заявил, что США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Б. Асадом", — говорится в сообщении.Отмечается, что особую роль при этом Вашингтон отводит так называемой "Армии свободной Сирии". Это формирование в СВР назвали конгломератом вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны. "Через них американцы и их британские союзники ведут работу с остающимися пока в удаленных районах страны подпольными формированиями "Исламского государства"*", — пояснили в СВР.Как утверждается, "вопросы вооружения игиловцев" решаются на американской военной базе Эт-Танф в провинции Хомс"В ближайшее время формируемым группам должно быть передано несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПЗРК "Игла", ПТРК TOW и NLAW", — говорится в сообщении.По данным СВР, задача вооруженных террористов — разжигать боевые действия на юго-западе Сирии — в провинциях Сувейда и Дераа — и в регионе к востоку от реки Евфрат — в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Для этого формируются несколько отрядов общей численностью до 300 человек. После подготовки их, как утверждают в службе, задействуют в атаках на военные объекты, принадлежащие сирийскому правительству и иранским властям. "Часть террористов их покровители намерены использовать в столичном регионе, в том числе для похищений российских и иранских военнослужащих", — добавили в пресс-бюро СВР.Там заметили, что Москва расценивает "тесное взаимодействие США с исламскими террористами" как "проявление государственного терроризма".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220616/zapad-1795769374.html

https://ria.ru/20230316/ssha-1858207622.html

https://ria.ru/20220714/zaderzhanie-1802343823.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, исламское государство