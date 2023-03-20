https://ria.ru/20230320/siriya-1859037049.html
В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии
В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии - РИА Новости, 20.03.2023
В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии
США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также переносные зенитные... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:45
2023-03-20T09:45
2023-03-20T10:27
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", противотанковые ракетные — TOW и NLAW, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Директор СВР С. Е. Нарышкин заявил, что США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Б. Асадом", — говорится в сообщении.Отмечается, что особую роль при этом Вашингтон отводит так называемой "Армии свободной Сирии". Это формирование в СВР назвали конгломератом вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны. "Через них американцы и их британские союзники ведут работу с остающимися пока в удаленных районах страны подпольными формированиями "Исламского государства"*", — пояснили в СВР.Как утверждается, "вопросы вооружения игиловцев" решаются на американской военной базе Эт-Танф в провинции Хомс"В ближайшее время формируемым группам должно быть передано несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПЗРК "Игла", ПТРК TOW и NLAW", — говорится в сообщении.По данным СВР, задача вооруженных террористов — разжигать боевые действия на юго-западе Сирии — в провинциях Сувейда и Дераа — и в регионе к востоку от реки Евфрат — в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Для этого формируются несколько отрядов общей численностью до 300 человек. После подготовки их, как утверждают в службе, задействуют в атаках на военные объекты, принадлежащие сирийскому правительству и иранским властям. "Часть террористов их покровители намерены использовать в столичном регионе, в том числе для похищений российских и иранских военнослужащих", — добавили в пресс-бюро СВР.Там заметили, что Москва расценивает "тесное взаимодействие США с исламскими террористами" как "проявление государственного терроризма".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220616/zapad-1795769374.html
https://ria.ru/20230316/ssha-1858207622.html
https://ria.ru/20220714/zaderzhanie-1802343823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, исламское государство
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Исламское государство
В СВР заявили о планах США вооружить радикалов для новых боев в Сирии
СВР: США хотят сформировать отряды радикалов для разжигания боев на территории Сирии
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", противотанковые ракетные — TOW и NLAW, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Директор СВР С. Е. Нарышкин заявил, что США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Б. Асадом", — говорится в сообщении.
МО: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы для установления власти
Отмечается, что особую роль при этом Вашингтон отводит так называемой "Армии свободной Сирии". Это формирование в СВР назвали конгломератом вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны.
"Через них американцы и их британские союзники ведут работу с остающимися пока в удаленных районах страны подпольными формированиями "Исламского государства"*", — пояснили в СВР.
Как утверждается, "вопросы вооружения игиловцев" решаются на американской военной базе Эт-Танф в провинции Хомс
"В ближайшее время формируемым группам должно быть передано несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПЗРК "Игла", ПТРК TOW и NLAW", — говорится в сообщении.
США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад
По данным СВР, задача вооруженных террористов — разжигать боевые действия на юго-западе Сирии — в провинциях Сувейда и Дераа — и в регионе к востоку от реки Евфрат — в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Для этого формируются несколько отрядов общей численностью до 300 человек. После подготовки их, как утверждают в службе, задействуют в атаках на военные объекты, принадлежащие сирийскому правительству и иранским властям.
"Часть террористов их покровители намерены использовать в столичном регионе, в том числе для похищений российских и иранских военнослужащих", — добавили в пресс-бюро СВР.
Там заметили, что Москва расценивает "тесное взаимодействие США с исламскими террористами" как "проявление государственного терроризма".
Американская военная база Ат-Танф расположена на юге сирийской провинции Хомс неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ*. И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в Сирии действуют без разрешения правительства Асада.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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