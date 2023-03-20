https://ria.ru/20230320/si-1859210566.html
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
си цзиньпин
политика
китай
россия
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859133301_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_2704d89818fc0f4f01db0a62d86babf0.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров пройдёт в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
https://ria.ru/20230317/otnosheniya-1858616241.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859133301_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_c361f3137b2eecaa24493438f22623ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, политика, китай, россия, владимир путин, москва
Си Цзиньпин, Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Москва
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным
Лидер КНР Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным