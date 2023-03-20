https://ria.ru/20230320/si-1859210566.html

Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным

Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:36

2023-03-20T16:36

2023-03-20T16:36

си цзиньпин

политика

китай

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров пройдёт в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.

https://ria.ru/20230317/otnosheniya-1858616241.html

китай

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

си цзиньпин, политика, китай, россия, владимир путин, москва