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Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным - РИА Новости, 20.03.2023
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16:36 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/si-1859210566.html
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
си цзиньпин
политика
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров пройдёт в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
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си цзиньпин, политика, китай, россия, владимир путин, москва
Си Цзиньпин, Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Москва
Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным

Лидер КНР Си Цзиньпин приехал в Кремль на неформальную встречу с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров пройдёт в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
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