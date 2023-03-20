https://ria.ru/20230320/si-1859178243.html

В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским - РИА Новости, 20.03.2023

В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

США заинтересованы в том, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин переговорил с Владимиром Зеленским вслед за визитом в Москву, заявил в понедельник координатор по... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:44

2023-03-20T15:44

2023-03-20T15:44

в мире

украина

сша

си цзиньпин

китай

владимир зеленский

джон кирби

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859133301_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_2704d89818fc0f4f01db0a62d86babf0.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин переговорил с Владимиром Зеленским вслед за визитом в Москву, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы совершенно точно хотим, чтобы председатель Си вышел на связь и услышал взгляд и точку зрения Украины", - сообщил Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя визит китайского лидера в Москву. По словам Кирби, вопрос Украины должен занимать центральное место в рамках обсуждений. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html

украина

сша

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, си цзиньпин, китай, владимир зеленский, джон кирби, россия, москва