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В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским - РИА Новости, 20.03.2023
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15:44 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/si-1859178243.html
В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским - РИА Новости, 20.03.2023
В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
США заинтересованы в том, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин переговорил с Владимиром Зеленским вслед за визитом в Москву, заявил в понедельник координатор по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:44
2023-03-20T15:44
в мире
украина
сша
си цзиньпин
китай
владимир зеленский
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин переговорил с Владимиром Зеленским вслед за визитом в Москву, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы совершенно точно хотим, чтобы председатель Си вышел на связь и услышал взгляд и точку зрения Украины", - сообщил Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя визит китайского лидера в Москву. По словам Кирби, вопрос Украины должен занимать центральное место в рамках обсуждений. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, сша, си цзиньпин, китай, владимир зеленский, джон кирби, россия, москва
В мире, Украина, США, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Россия, Москва
В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Представитель Белого дома Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин переговорил с Владимиром Зеленским вслед за визитом в Москву, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы совершенно точно хотим, чтобы председатель Си вышел на связь и услышал взгляд и точку зрения Украины", - сообщил Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя визит китайского лидера в Москву. По словам Кирби, вопрос Украины должен занимать центральное место в рамках обсуждений.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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В миреУкраинаСШАСи ЦзиньпинКитайВладимир ЗеленскийДжон КирбиРоссияМосква
 
 
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