В Белом доме призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель Белого дома Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин переговорил с Владимиром Зеленским вслед за визитом в Москву, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы совершенно точно хотим, чтобы председатель Си вышел на связь и услышал взгляд и точку зрения Украины", - сообщил Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя визит китайского лидера в Москву. По словам Кирби, вопрос Украины должен занимать центральное место в рамках обсуждений.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".