https://ria.ru/20230320/si-1859166602.html

В Киеве заявили, что внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву

В Киеве заявили, что внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 20.03.2023

В Киеве заявили, что внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву

Киев внимательно следит за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:21

2023-03-20T15:21

2023-03-20T15:21

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си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киев внимательно следит за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Си Цзиньпин 20-22 марта посещает РФ с государственным визитом. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. "Украина внимательно следит за визитом Председателя КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины", - заявил он изданию "Украинская правда". Как отметил Николенко, во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий. "Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу", - добавил Николенко. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230320/si-1859005595.html

https://ria.ru/20230223/predlozhenie-1854020539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, олег николенко, мид украины, китай, си цзиньпин, россия, москва