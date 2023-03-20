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Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:26
2023-03-20T13:26
2023-03-20T13:34
си цзиньпин
политика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок."Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин по прибытии в Москву.
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, политика, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Политика, Россия, Китай, Владимир Путин
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным темы, представляющие взаимный интерес