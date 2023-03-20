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Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы - РИА Новости, 20.03.2023
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13:26 20.03.2023 (обновлено: 13:34 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/si-1859100508.html
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:26
2023-03-20T13:34
си цзиньпин
политика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок."Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин по прибытии в Москву.
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си цзиньпин, политика, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Политика, Россия, Китай, Владимир Путин
Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы

Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным темы, представляющие взаимный интерес

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.
Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
"Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин по прибытии в Москву.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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