https://ria.ru/20230320/si-1859100508.html

Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы

Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин заявил, что хочет обсудить с Путиным важные международные темы

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:26

2023-03-20T13:26

2023-03-20T13:34

си цзиньпин

политика

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным важные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок."Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин по прибытии в Москву.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

си цзиньпин, политика, россия, китай, владимир путин