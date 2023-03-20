https://ria.ru/20230320/si-1859069344.html
Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве
Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве - РИА Новости, 20.03.2023
Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве
Самолет, на котором, предположительно, в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился во Внуково, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:10
2023-03-20T12:10
2023-03-20T12:22
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китай
си цзиньпин
москва
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился во Внуково, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Борт лидера Китая находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За Boeing 747 Air China на пике следили более 100 тысяч человек. Государственный визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 20 по 22 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.Как указывали в пресс-службе Кремля, на переговорах Владимир Путин планирует обсудить с китайским коллегой актуальные вопросы развития "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".Два лидера также обменяются мнениями по углублению сотрудничества на международной арене, состоится подписание важных двусторонних документов.
https://ria.ru/20230320/si-1859014262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, си цзиньпин, москва
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Москва
Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве
Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, приземлился в аэропорту Внуково