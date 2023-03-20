https://ria.ru/20230320/si-1859069344.html

Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве

Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве - РИА Новости, 20.03.2023

Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, сел в Москве

Самолет, на котором, предположительно, в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился во Внуково, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:10

2023-03-20T12:10

2023-03-20T12:22

политика

россия

китай

си цзиньпин

москва

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился во Внуково, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Борт лидера Китая находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За Boeing 747 Air China на пике следили более 100 тысяч человек. Государственный визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 20 по 22 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.Как указывали в пресс-службе Кремля, на переговорах Владимир Путин планирует обсудить с китайским коллегой актуальные вопросы развития "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".Два лидера также обменяются мнениями по углублению сотрудничества на международной арене, состоится подписание важных двусторонних документов.

https://ria.ru/20230320/si-1859014262.html

россия

китай

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, китай, си цзиньпин, москва