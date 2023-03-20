https://ria.ru/20230320/rossiya-1859232382.html

Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин

Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023

Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин

Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:06

2023-03-20T17:06

2023-03-20T19:32

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в добрых начинаниях, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. "Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны", — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным. "Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — добавил он.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, политика