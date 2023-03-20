https://ria.ru/20230320/rossiya-1859232382.html
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин
Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:06
2023-03-20T17:06
2023-03-20T19:32
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в добрых начинаниях, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. "Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны", — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным. "Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — добавил он.
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин отметил, что Россия под руководством Путина добилась успехов в процветании
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в добрых начинаниях, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны", — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным.
"Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — добавил он.
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