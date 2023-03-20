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Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
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17:06 20.03.2023 (обновлено: 19:32 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/rossiya-1859232382.html
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин
Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:06
2023-03-20T19:32
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в добрых начинаниях, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. "Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны", — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным. "Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — добавил он.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Россия добилась успехов в процветании благодаря Путину, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин отметил, что Россия под руководством Путина добилась успехов в процветании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов в процветании государства, российский народ поддержит лидера РФ в добрых начинаниях, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны", — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным.
"Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — добавил он.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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