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Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников - РИА Новости, 20.03.2023
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников
Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:34
2023-03-20T17:34
2023-03-20T18:18
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.Дата и место похорон пока не известны.Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украина). На бомбардировщике Ил-4 участвовал в Сталинградской битве, а также в бомбардировке Берлина в ночь на 10 сентября 1942-го. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.В 1965-м получил звание заслуженного военного летчика СССР. С 1969 по 1980 год занимал должность командующего Дальней авиацией СССР, а с 1980-го по 1986-й — заместителя главкома ВВС СССР. Являлся старейшим по возрасту и по дате награждения из ныне живущих ветеранов ВОВ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, общество, россия, москва, великая отечественная война (1941-1945), днепропетровск, ил-4
СССР, Общество, Россия, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Днепропетровск, Ил-4
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников
Герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы Решетников умер на 104-м году жизни
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
«
"К сожалению, сегодня от сердечной недостаточности в госпитале Мандрыка на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Решетников", — заявил он.
Дата и место похорон пока не известны.
Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украина). На бомбардировщике Ил-4 участвовал в Сталинградской битве, а также в бомбардировке Берлина в ночь на 10 сентября 1942-го. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1965-м получил звание заслуженного военного летчика СССР. С 1969 по 1980 год занимал должность командующего Дальней авиацией СССР, а с 1980-го по 1986-й — заместителя главкома ВВС СССР.
Являлся старейшим по возрасту и по дате награждения из ныне живущих ветеранов ВОВ.