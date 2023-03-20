https://ria.ru/20230320/reshetnikov-1859247643.html

Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников

Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников - РИА Новости, 20.03.2023

Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников

Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:34

2023-03-20T17:34

2023-03-20T18:18

ссср

общество

россия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

днепропетровск

ил-4

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.Дата и место похорон пока не известны.Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украина). На бомбардировщике Ил-4 участвовал в Сталинградской битве, а также в бомбардировке Берлина в ночь на 10 сентября 1942-го. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.В 1965-м получил звание заслуженного военного летчика СССР. С 1969 по 1980 год занимал должность командующего Дальней авиацией СССР, а с 1980-го по 1986-й — заместителя главкома ВВС СССР. Являлся старейшим по возрасту и по дате награждения из ныне живущих ветеранов ВОВ.

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москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ссср, общество, россия, москва, великая отечественная война (1941-1945), днепропетровск, ил-4