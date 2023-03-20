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Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников - РИА Новости, 20.03.2023
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17:34 20.03.2023 (обновлено: 18:18 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/reshetnikov-1859247643.html
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников - РИА Новости, 20.03.2023
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников
Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:34
2023-03-20T18:18
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ил-4
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.Дата и место похорон пока не известны.Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украина). На бомбардировщике Ил-4 участвовал в Сталинградской битве, а также в бомбардировке Берлина в ночь на 10 сентября 1942-го. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.В 1965-м получил звание заслуженного военного летчика СССР. С 1969 по 1980 год занимал должность командующего Дальней авиацией СССР, а с 1980-го по 1986-й — заместителя главкома ВВС СССР. Являлся старейшим по возрасту и по дате награждения из ныне живущих ветеранов ВОВ.
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ссср, общество, россия, москва, великая отечественная война (1941-1945), днепропетровск, ил-4
СССР, Общество, Россия, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Днепропетровск, Ил-4
Умер участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Решетников

Герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы Решетников умер на 104-м году жизни

© РИА Новости / Алексей ДружининГерой Советского Союза Василий Решетников
Герой Советского Союза Василий Решетников - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герой Советского Союза Василий Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза Василий Решетников умер на 104-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
«
"К сожалению, сегодня от сердечной недостаточности в госпитале Мандрыка на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Решетников", — заявил он.
Дата и место похорон пока не известны.
Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украина). На бомбардировщике Ил-4 участвовал в Сталинградской битве, а также в бомбардировке Берлина в ночь на 10 сентября 1942-го. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1965-м получил звание заслуженного военного летчика СССР. С 1969 по 1980 год занимал должность командующего Дальней авиацией СССР, а с 1980-го по 1986-й — заместителя главкома ВВС СССР.
Являлся старейшим по возрасту и по дате награждения из ныне живущих ветеранов ВОВ.
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России / Vasily ReshetnikovГерой Советского Союза генерал-полковник авиации Василий Решетников
Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Василий Решетников - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России / Vasily Reshetnikov
Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Василий Решетников. Архивное фото
 
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