https://ria.ru/20230320/razgovor-1859315604.html
США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости
США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости - РИА Новости, 20.03.2023
США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости
Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, но пока лидер Китая остается занят, заявил координатор по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:58
2023-03-20T21:58
2023-03-20T22:03
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, но пока лидер Китая остается занят, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве", - заявил он журналистам. Ранее в понедельник Кирби сообщил в интервью телеканалу CNN, что Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, но их звонок пока не запланирован.
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в мире, китай, вашингтон (штат), джон кирби, сша, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, Вашингтон (штат), Джон Кирби, США, Джо Байден, Си Цзиньпин
США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости
Белый дом: диалог лидеров США и КНР пройдет в подходящее время, но Си Цзиньпин пока занят
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, но пока лидер Китая остается занят, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве", - заявил он журналистам.
Ранее в понедельник Кирби сообщил в интервью телеканалу CNN, что Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, но их звонок пока не запланирован.
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