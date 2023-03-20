https://ria.ru/20230320/razgovor-1859315604.html

США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости

США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости - РИА Новости, 20.03.2023

США заявили, что разговор с лидером КНР не состоялся из-за его занятости

Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, но пока лидер Китая остается занят, заявил координатор по... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:58

2023-03-20T21:58

2023-03-20T22:03

в мире

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, но пока лидер Китая остается занят, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве", - заявил он журналистам. Ранее в понедельник Кирби сообщил в интервью телеканалу CNN, что Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, но их звонок пока не запланирован.

https://ria.ru/20230320/kitay-1859311318.html

китай

вашингтон (штат)

сша

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в мире, китай, вашингтон (штат), джон кирби, сша, джо байден, си цзиньпин