https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html

Правила отдыха в Рамадан в разных странах: что нужно знать туристам

Правила отдыха в Рамадан в разных странах: что нужно знать туристам - РИА Новости, 20.03.2023

Правила отдыха в Рамадан в разных странах: что нужно знать туристам

На этой неделе у мусульман по всему миру наступает священный месяц Рамадан. В 2023-м он продлится с захода солнца 23 марта до вечера 21 апреля. От рассвета до... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:00

2023-03-20T08:00

2023-03-20T08:03

туризм

туризм

маршруты - туризм

египет

катар

оман

интурист

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155987/98/1559879851_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_6da69307f6ad2e0e4243298cdd360e02.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Светлана Баева. На этой неделе у мусульман по всему миру наступает священный месяц Рамадан. В 2023-м он продлится с захода солнца 23 марта до вечера 21 апреля. От рассвета до заката (а вернее, от призыва на утреннюю молитву до ночной) правоверные не едят, не пьют, не курят и даже не жуют жвачку. Жизнь многих популярных зарубежных курортов изменится, но туристы это почувствуют не везде. О том, стоит ли ехать на отдых в этот период, чем удивит такое путешествие и какие правила нужно соблюдать, — в материале РИА Новости.Египет и Турция: без ограничений, но с нюансами"В Турции и Египте нет никаких ограничений в связи с Рамаданом, — уточняют в "Русском Экспрессе". — В некурортных городах Египта (Каир, Луксор, Асуан) в дневное время закрываются некоторые рестораны и кафе. При отелях все работает".Более подробно о Египте говорят в "Интуристе". Некоторые гостиницы предлагают особый сервис для постящихся: ифтар и сухур (вечерний и утренний приемы пищи для мусульман во время поста)."Персонал отеля может быть чуть более уставшим. Все голодные, никто не курит, не пьет кофе, но на сервисе это не сказывается. В священный месяц все стараются быть максимально добрыми, порядочными", — продолжают в "Интуристе". Там добавляют, что кафе в городах открываются ближе к вечеру, но все сервисы (аптеки, магазины) функционируют как обычно."После заката солнца люди раздают друг другу воду, напитки, финики — это выглядит очень мило, по-доброму", — продолжают эксперты.ОАЭ: правила смягчаются, есть скидки"С каждым годом ограничений в Эмиратах все меньше. На территории отелей их практически нет, единственное — стараются избегать шума и громкой музыки", — рассказывают специалисты "Русского Экспресса".В общественных местах в дневное время ресторанные зоны могут закрывать тентами, шатрами, но при этом все работает.Правда, в некоторых гостиницах алкоголь разрешен лишь после 19:00 — такие нюансы стоит уточнять при бронировании.Из уважения к традициям не рекомендуется есть и пить в общественных местах в дневное время, но это не касается отелей.В некоторых эмиратах ограничений больше: например, в Абу-Даби бары закрывают на весь период Рамадана, спиртные напитки не продают.Компания Space Travel опубликовала специальную памятку для туристов. В ней говорится не только об ограничениях, но и о плюсах отдыха в священный месяц. Так, рестораны и кафе с заходом солнца предлагают разнообразное меню и вкусные блюда во время ифтара. Многие отели выпускают спецпредложения, в торговых центрах действуют скидки, проводят розыгрыши призов.Мальдивы: на островах-отелях — без запретов"На Мальдивах Рамадан не касается туристов, если они проживают на островах-отелях, — говорят в "Русском Экспрессе". — Все работает в привычном режиме. Меню ресторанов и баров никак не ограничивается".Более того, некоторые гостиницы по своему усмотрению бонусом на время Рамадана включают в меню традиционные праздничные блюда или сладости, а также добавляют дополнительный прием пищи для туристов, исповедующих ислам."При посещении столицы Мале или локальных островов, где проживает местное население, необходимо соблюдать те же рекомендации, что и в обычное время", — отмечают эксперты компании.Катар, Оман, Бахрейн: здесь все строжеВ туристических странах Ближнего Востока, таких как Катар, Оман, Бахрейн, на время Рамадана в отелях будут работать только основные рестораны, уточняют в "Интуристе". Алкоголь, если он разрешен гостинице, подают лишь в номер.В большинстве отелей продавать спиртное вообще не будут — даже там, где действует система "все включено"."В городах — например, в столице Омана Маскате или столице Катара Дохе, — рестораны днем в Рамадан не работают. Просим это учитывать, — предупреждают в "Интуристе". — Также некоторые отели, например, в Бахрейне, уведомили нас, что не будут предоставлять отдельные виды услуг: в частности, закрывается главный бассейн".Ограничены часы работы заведений, везде избегают шума и громкой музыки. Из уважения к традициям не рекомендуется есть, пить в общественных местах в дневное время (не в отелях).Как сделать отдых во время Рамадана комфортнееВ "Слетать.ру" собрали общие рекомендации относительно отдыха в мусульманских странах в период Рамадана. Во-первых, желательно воздерживаться от курения, приема пищи и воды днем в общественных местах, запрещено распивать алкогольные напитки за пределами отеля.Во-вторых, нельзя тревожить верующих во время молитвы, нужно исключить публичные ссоры или оскорбления, а также проявления чувств — поцелуи, объятия. По словам экспертов, перед посещением мечети необходимо получить разрешение на вход, важно носить более скромную и закрытую одежду.Наконец, основная часть кафе и ресторанов днем не работает, а вечером сложно найти свободный столик, да и заказа придется ждать долго.Достопримечательности и развлекательные объекты могут закрываться на час-два раньше или принимать гостей только до обеда."И в то же время Рамадан — прекрасная возможность для путешественников отведать национальные блюда со скидками, а в некоторых случаях даже бесплатно. В этот период зачастую на улицах ставят палатки и устраивают благотворительный ифтар", — рассказывают в "Слетать.ру".Там напоминают, что после священного Рамадана наступает праздник Ид-аль-Фитр, который также называют Ураза-байрам. На этот период размещение нужно бронировать заранее, иначе можно просто не найти свободных номеров, да и цены повышаются.Но в целом, по мнению экспертов, при соблюдении базовых правил и традиций отдых туристам ничто не испортит.

https://ria.ru/20230314/livan-1857611969.html

египет

катар

оман

турция

оаэ

бахрейн

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, маршруты - туризм, египет, катар, оман, интурист, турция, оаэ, бахрейн, мальдивы, рамадан, куда можно лететь, отдых на море, актуальное - туризм, религиозные праздники, ураза-байрам