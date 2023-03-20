Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест
Песков заявил, что Кремль спокойно отнесся к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к сердцу", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", — считает замглавы президентской администрации.
Он добавил, что президент продолжает работать.
"Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин отнесся к решению МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.