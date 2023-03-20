https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html

Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест

Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест - РИА Новости, 20.03.2023

Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест

В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:27

2023-03-20T12:27

2023-03-20T15:04

в мире

дмитрий песков

владимир путин

международный уголовный суд

мария львова-белова

россия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к сердцу", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что президент продолжает работать."Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин отнесся к решению МУС.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.

https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html

https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, международный уголовный суд, мария львова-белова, россия