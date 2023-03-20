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Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест - РИА Новости, 20.03.2023
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12:27 20.03.2023 (обновлено: 15:04 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест - РИА Новости, 20.03.2023
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест
В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:27
2023-03-20T15:04
в мире
дмитрий песков
владимир путин
международный уголовный суд
мария львова-белова
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к сердцу", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что президент продолжает работать."Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин отнесся к решению МУС.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, международный уголовный суд, мария львова-белова, россия
В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Россия
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест

Песков заявил, что Кремль спокойно отнесся к решению МУС выдать ордер на арест Путина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к сердцу", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", — считает замглавы президентской администрации.

Он добавил, что президент продолжает работать.
"Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин отнесся к решению МУС.
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Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина
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Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.
Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.
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