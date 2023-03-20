https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html

Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев

Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев - РИА Новости, 20.03.2023

Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев

Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали президента России Владимира Путина в том, что коллективный Запад все отчаяннее цепляется за архаичные догмы,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:15

2023-03-20T09:15

2023-03-20T13:42

в мире

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали президента России Владимира Путина в том, что коллективный Запад все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов. В статье "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее", опубликованной в газете "Жэньминь жибао", Путин написал, что отношения между Пекином и Москвой служат примером гармоничного взаимодействия и обеспечивают стабильность во всем мире. "У нас нет другого выбора, кроме как победить Запад", — согласился один из комментаторов. "Сотрудничество между Китаем и Россией служит краеугольным камнем стабильности во всем мире", — поддержал другой. "Китай и Россия создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями", — отметил третий. "Путин прав", — поделился мнением еще один читатель."Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США", — заключил пользователь. С 20 по 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом.

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

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в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин