https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html
Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев
Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев - РИА Новости, 20.03.2023
Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев
Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали президента России Владимира Путина в том, что коллективный Запад все отчаяннее цепляется за архаичные догмы,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:15
2023-03-20T09:15
2023-03-20T13:42
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали президента России Владимира Путина в том, что коллективный Запад все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов. В статье "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее", опубликованной в газете "Жэньминь жибао", Путин написал, что отношения между Пекином и Москвой служат примером гармоничного взаимодействия и обеспечивают стабильность во всем мире. "У нас нет другого выбора, кроме как победить Запад", — согласился один из комментаторов. "Сотрудничество между Китаем и Россией служит краеугольным камнем стабильности во всем мире", — поддержал другой. "Китай и Россия создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями", — отметил третий. "Путин прав", — поделился мнением еще один читатель."Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США", — заключил пользователь. С 20 по 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом.
https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html
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в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев
Читатели Гуанча поддержали позицию Путина о судьбе Запада, озвученную им в статье
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуанча"
поддержали президента России Владимира Путина в том, что коллективный Запад все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов.
В статье "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее", опубликованной в газете "Жэньминь жибао", Путин написал, что отношения между Пекином и Москвой служат примером гармоничного взаимодействия и обеспечивают стабильность во всем мире.
Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России
"У нас нет другого выбора, кроме как победить Запад", — согласился один из комментаторов.
"Сотрудничество между Китаем и Россией служит краеугольным камнем стабильности во всем мире", — поддержал другой.
"Китай и Россия создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями", — отметил третий.
"Путин прав", — поделился мнением еще один читатель.
"Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США", — заключил пользователь.
С 20 по 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом.
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