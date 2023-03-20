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Прокурор МУС направлял ходатайство для ордера на арест россиян - РИА Новости, 20.03.2023
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14:49 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/prokuror-1859147777.html
Прокурор МУС направлял ходатайство для ордера на арест россиян
Прокурор МУС направлял ходатайство для ордера на арест россиян - РИА Новости, 20.03.2023
Прокурор МУС направлял ходатайство для ордера на арест россиян
Прокурор МУС Карим Ахмад Хан, против которого в РФ возбудили дело, направлял ходатайство для получения ордера на арест российских граждан, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:49
2023-03-20T14:49
в мире
россия
андрей клишас
мария львова-белова
международный уголовный суд
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прокурор МУС Карим Ахмад Хан, против которого в РФ возбудили дело, направлял ходатайство для получения ордера на арест российских граждан, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "22.02.2023 прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест российских граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что на основании данного ходатайства были вынесены "незаконные решения об аресте президента Российской Федерации и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
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в мире, россия, андрей клишас, мария львова-белова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
В мире, Россия, Андрей Клишас, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
Прокурор МУС направлял ходатайство для ордера на арест россиян

СК: прокурор МУС Хан направлял ходатайство для ордера на арест россиян

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прокурор МУС Карим Ахмад Хан, против которого в РФ возбудили дело, направлял ходатайство для получения ордера на арест российских граждан, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"22.02.2023 прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест российских граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании данного ходатайства были вынесены "незаконные решения об аресте президента Российской Федерации и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
В миреРоссияАндрей КлишасМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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