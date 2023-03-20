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"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши - РИА Новости, 20.03.2023
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05:49 20.03.2023 (обновлено: 11:45 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/posol-1859019668.html
"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши
"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши - РИА Новости, 20.03.2023
"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши
Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T05:49
2023-03-20T11:45
в мире
польша
франция
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евросоюз
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html
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в мире, польша, франция, украина, twitter, евросоюз, нато
В мире, Польша, Франция, Украина, Twitter, Евросоюз, НАТО
"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши

Французский политик Филиппо увидел в словах посла Польши о конфликте с Россией угрозу миру

© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATФранцузский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо
Французский политик, лидер движения Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!" — возмутился политик.
Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией
19 марта, 22:48
 
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