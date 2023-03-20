https://ria.ru/20230320/posol-1859019668.html

"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши

"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши - РИА Новости, 20.03.2023

"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши

Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:49

2023-03-20T05:49

2023-03-20T11:45

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.

https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html

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франция

украина

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в мире, польша, франция, украина, twitter, евросоюз, нато