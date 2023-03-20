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Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков
Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков
Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что в 2024 году россияне поддержат президента РФ Владимира Путина в случае его участия в президентских выборах, в Кремле... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:42
2023-03-20T18:42
2023-03-20T18:42
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китай
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владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что в 2024 году россияне поддержат президента РФ Владимира Путина в случае его участия в президентских выборах, в Кремле разделяют уверенность китайского политика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с Путиным. Китайский политик на ней выразил уверенность, что граждане России поддержат Путина на президентских выборах в 2024 году. Во время интервью Первому каналу Пескова спросили, значат ли слова Си Цзиньпина, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года. "Вы неправильно его услышали, Си Цзиньпин верит, что через год россияне поддержат Владимира Путина. И здесь можно только разделить уверенность Си Цзиньпина", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230320/ugrozy-1859221823.html
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политика, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков
Песков: Си Цзиньпин верит, что россияне поддержат Путина в случае участия в выборах-2024