https://ria.ru/20230320/podderzhka-1859275683.html

Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков

Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин верит в поддержку Путина россиянами, сообщил Песков

Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что в 2024 году россияне поддержат президента РФ Владимира Путина в случае его участия в президентских выборах, в Кремле... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:42

2023-03-20T18:42

2023-03-20T18:42

политика

китай

россия

москва

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что в 2024 году россияне поддержат президента РФ Владимира Путина в случае его участия в президентских выборах, в Кремле разделяют уверенность китайского политика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с Путиным. Китайский политик на ней выразил уверенность, что граждане России поддержат Путина на президентских выборах в 2024 году. Во время интервью Первому каналу Пескова спросили, значат ли слова Си Цзиньпина, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года. "Вы неправильно его услышали, Си Цзиньпин верит, что через год россияне поддержат Владимира Путина. И здесь можно только разделить уверенность Си Цзиньпина", - сказал Песков.

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политика, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков