https://ria.ru/20230320/plan-1859222932.html

План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин

План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:51

2023-03-20T16:51

2023-03-20T17:17

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине.Неформальная встреча российского президента и китайского лидера проходит в Кремле."Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - сказал Путин.В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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китай, украина, си цзиньпин, россия, владимир путин, в мире