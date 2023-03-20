Рейтинг@Mail.ru
План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 20.03.2023 (обновлено: 17:17 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/plan-1859222932.html
План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин
План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:51
2023-03-20T17:17
китай
украина
си цзиньпин
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156090/77/1560907702_0:0:2206:1241_1920x0_80_0_0_ad85981d563bff0e683d5e2852b9aadd.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине.Неформальная встреча российского президента и китайского лидера проходит в Кремле."Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - сказал Путин.В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156090/77/1560907702_90:0:2075:1489_1920x0_80_0_0_04b6208d3c59ff4067776589511c8c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, украина, си цзиньпин, россия, владимир путин, в мире
Китай, Украина, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, В мире
План Китая по Украине можно будет обсудить, заявил Путин

Путин на встрече с Си Цзиньпином: план Китая по Украине можно будет обсудить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине.
Неформальная встреча российского президента и китайского лидера проходит в Кремле.
"Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - сказал Путин.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
КитайУкраинаСи ЦзиньпинРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала