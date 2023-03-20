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Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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16:51 20.03.2023 (обновлено: 17:24 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/plan-1859222704.html
Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине
Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:51
2023-03-20T17:24
китай
украина
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
нато
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине.Неформальная встреча российского и китайского лидеров проходит в Кремле."Мы внимательно ознакомились и с вашим предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине", - сказал Путин.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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Заявление Путина по поводу китайского плана урегулирования на Украине
Заявление Путина по поводу китайского плана урегулирования на Украине
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китай, украина, в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, нато
Китай, Украина, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, НАТО
Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине

Путин внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине.
Неформальная встреча российского и китайского лидеров проходит в Кремле.
"Мы внимательно ознакомились и с вашим предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине", - сказал Путин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
КитайУкраинаВ миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияНАТО
 
 
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