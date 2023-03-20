https://ria.ru/20230320/plan-1859222704.html

Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине

Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 20.03.2023

Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:51

2023-03-20T16:51

2023-03-20T17:24

китай

украина

в мире

владимир путин

си цзиньпин

россия

нато

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине.Неформальная встреча российского и китайского лидеров проходит в Кремле."Мы внимательно ознакомились и с вашим предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине", - сказал Путин.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

украина

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Заявление Путина по поводу китайского плана урегулирования на Украине Заявление Путина по поводу китайского плана урегулирования на Украине 2023-03-20T16:51 true PT1M07S

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китай, украина, в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, нато