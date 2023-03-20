https://ria.ru/20230320/peshka-1859021384.html

"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины

"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины - РИА Новости, 20.03.2023

"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины

США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:35

2023-03-20T06:35

2023-03-20T10:35

в мире

сша

россия

китай

си цзиньпин

украина

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, говорится в статье Global Times.В материале отмечается, что Штаты не только обеспокоены углублением российско-китайских отношений, они также постоянно очерняют Китай и отвергают предложение Пекина о мирных переговорах.Издание также отметило, что Запад рассматривает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию через "затемненные очки", искажая природу российско-китайских отношений."Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире", — указали авторы статьи.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных из них: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230320/resheniya-1859007355.html

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

сша

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, китай, си цзиньпин, украина