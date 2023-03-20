"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины
Global Times: США используют Киев в качестве пешки для ослабления России и контроля над ЕС
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, говорится в статье Global Times.
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"Это говорит о том, что Вашингтон не хочет мира, США намерены использовать конфликт на Украине для вовлечения в блоковую конфронтацию и ослабления России", — поделился своим мнением с Global Times аналитик Чжан Хун.
Издание также отметило, что Запад рассматривает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию через "затемненные очки", искажая природу российско-китайских отношений.
"Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире", — указали авторы статьи.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных из них: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.