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"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины - РИА Новости, 20.03.2023
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06:35 20.03.2023 (обновлено: 10:35 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/peshka-1859021384.html
"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины
"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины - РИА Новости, 20.03.2023
"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины
США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:35
2023-03-20T10:35
в мире
сша
россия
китай
си цзиньпин
украина
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, говорится в статье Global Times.В материале отмечается, что Штаты не только обеспокоены углублением российско-китайских отношений, они также постоянно очерняют Китай и отвергают предложение Пекина о мирных переговорах.Издание также отметило, что Запад рассматривает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию через "затемненные очки", искажая природу российско-китайских отношений."Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире", — указали авторы статьи.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных из них: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230320/resheniya-1859007355.html
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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в мире, сша, россия, китай, си цзиньпин, украина
В мире, США, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Украина
"Используют как пешку". В Китае высказали претензии США из-за Украины

Global Times: США используют Киев в качестве пешки для ослабления России и контроля над ЕС

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США используют Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, говорится в статье Global Times.
В материале отмечается, что Штаты не только обеспокоены углублением российско-китайских отношений, они также постоянно очерняют Китай и отвергают предложение Пекина о мирных переговорах.
«
"Это говорит о том, что Вашингтон не хочет мира, США намерены использовать конфликт на Украине для вовлечения в блоковую конфронтацию и ослабления России", — поделился своим мнением с Global Times аналитик Чжан Хун.
Издание также отметило, что Запад рассматривает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию через "затемненные очки", искажая природу российско-китайских отношений.
"Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире", — указали авторы статьи.
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