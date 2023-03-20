https://ria.ru/20230320/peregovory-1859299152.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов

Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов - РИА Новости, 20.03.2023

Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались около четырех часов назад и до сих пор продолжаются, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:22

2023-03-20T20:22

2023-03-20T21:11

владимир путин

китай

москва

украина

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались около четырех часов назад и до сих пор продолжаются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Еще продолжается беседа", — сказал он.Китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. Переговоры в Кремле начались около 16:30 мск в формате тет-а-тет, а затем продолжились за ужином. Главы государств намерены обсудить как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и предложенный Пекином план по урегулированию проблемы.Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00 мск.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

китай

москва

украина

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владимир путин, китай, москва, украина, си цзиньпин, дмитрий песков