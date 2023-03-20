Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 20.03.2023 (обновлено: 21:11 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/peregovory-1859299152.html
Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов
Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов - РИА Новости, 20.03.2023
Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались около четырех часов назад и до сих пор продолжаются, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:22
2023-03-20T21:11
владимир путин
китай
москва
украина
си цзиньпин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_a8a43a645c87429ca9d04f0af16679de.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались около четырех часов назад и до сих пор продолжаются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Еще продолжается беседа", — сказал он.Китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. Переговоры в Кремле начались около 16:30 мск в формате тет-а-тет, а затем продолжились за ужином. Главы государств намерены обсудить как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и предложенный Пекином план по урегулированию проблемы.Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00 мск.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html
китай
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_454:317:2760:2047_1920x0_80_0_0_d37ae3600687a994273f240c79dca7d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, китай, москва, украина, си цзиньпин, дмитрий песков
Владимир Путин, Китай, Москва, Украина, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов

Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина идут уже около четырех часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались около четырех часов назад и до сих пор продолжаются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Еще продолжается беседа", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин
Вчера, 19:36
Китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. Переговоры в Кремле начались около 16:30 мск в формате тет-а-тет, а затем продолжились за ужином. Главы государств намерены обсудить как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и предложенный Пекином план по урегулированию проблемы.
Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00 мск.
Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России
Вчера, 01:00
 
Владимир ПутинКитайМоскваУкраинаСи ЦзиньпинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала