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Белый дом назвал Россию младшим партнером Китая
Белый дом назвал Россию младшим партнером Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Белый дом назвал Россию младшим партнером Китая
Представитель Белого дома Джон Кирби назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T22:09
2023-03-20T22:09
2023-03-20T22:09
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си цзиньпин
владимир путин
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем. "Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях они безусловно младший партнер", - сказал Кирби, занимающий пост координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США. На брифинге в Белом доме ему был задан вопрос, не рассматривает ли американская администрация Россию в качестве "клиента" Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. На встрече с лидером КНР в понедельник Владимир Путин отметил, что существенные шаги в развитии отношений России и Китая были сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.
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россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, джон кирби, в мире
Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Джон Кирби, В мире
Белый дом назвал Россию младшим партнером Китая
Представитель Белого дома Кирби назвал Россию младшим партнером Китая