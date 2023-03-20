Ереван не отказывался от миссии ОДКБ в республике, заявил глава МИД Мирзоян
Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в понедельник, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики.
"О миссии ОДКБ... Армения никогда не отказывалась от такой миссии. Проект (соответствующего - ред.) решения находится на столе... Но, по нашему восприятию, коллеги их ОДКБ не признавали четкую зону ответственности ОДКБ. С нашей точки зрения это было несколько проблематично, но проект решения на столе", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Говоря о мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, он отметил, что ее мандат очень четко отмечен. "Эта миссия носит исключительно гражданский характер", - отметил Мирзоян. Он добавил также, что отношения Армении с Европой развиваются конструктивно. "Армения заинтересована в этом в том числе и в контексте сохранения существующей положительной динамики в сфере верховенства права и демократии", - подчеркнул Мирзоян.
Ранее Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии.
Евросоюз 20 февраля сообщил о запуске работы гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Эта миссия была официально создана решением Совета ЕС 23 января 2023 года. В Евросоюзе также указали, что цели миссии, в частности, состоят в том, чтобы "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, а также обеспечить условия, благоприятствующие усилиям по нормализации между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС". Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".