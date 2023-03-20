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Ереван не отказывался от миссии ОДКБ в республике, заявил глава МИД Мирзоян - РИА Новости, 20.03.2023
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16:24 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/odkb-1859203764.html
Ереван не отказывался от миссии ОДКБ в республике, заявил глава МИД Мирзоян
Ереван не отказывался от миссии ОДКБ в республике, заявил глава МИД Мирзоян - РИА Новости, 20.03.2023
Ереван не отказывался от миссии ОДКБ в республике, заявил глава МИД Мирзоян
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в понедельник, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:24
2023-03-20T16:24
в мире
армения
россия
азербайджан
арарат мирзоян
анатолий сидоров
одкб
евросоюз
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ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в понедельник, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. "О миссии ОДКБ... Армения никогда не отказывалась от такой миссии. Проект (соответствующего - ред.) решения находится на столе... Но, по нашему восприятию, коллеги их ОДКБ не признавали четкую зону ответственности ОДКБ. С нашей точки зрения это было несколько проблематично, но проект решения на столе", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Говоря о мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, он отметил, что ее мандат очень четко отмечен. "Эта миссия носит исключительно гражданский характер", - отметил Мирзоян. Он добавил также, что отношения Армении с Европой развиваются конструктивно. "Армения заинтересована в этом в том числе и в контексте сохранения существующей положительной динамики в сфере верховенства права и демократии", - подчеркнул Мирзоян. Ранее Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии. Евросоюз 20 февраля сообщил о запуске работы гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Эта миссия была официально создана решением Совета ЕС 23 января 2023 года. В Евросоюзе также указали, что цели миссии, в частности, состоят в том, чтобы "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, а также обеспечить условия, благоприятствующие усилиям по нормализации между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС". Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
https://ria.ru/20230320/armeniya-1859159701.html
https://ria.ru/20230304/granitsa-1855899580.html
https://ria.ru/20230316/armeniya-1858225304.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, арарат мирзоян, анатолий сидоров, одкб, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Анатолий Сидоров, ОДКБ, Евросоюз
Ереван не отказывался от миссии ОДКБ в республике, заявил глава МИД Мирзоян

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в понедельник, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики.
"О миссии ОДКБ... Армения никогда не отказывалась от такой миссии. Проект (соответствующего - ред.) решения находится на столе... Но, по нашему восприятию, коллеги их ОДКБ не признавали четкую зону ответственности ОДКБ. С нашей точки зрения это было несколько проблематично, но проект решения на столе", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Говоря о мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, он отметил, что ее мандат очень четко отмечен. "Эта миссия носит исключительно гражданский характер", - отметил Мирзоян. Он добавил также, что отношения Армении с Европой развиваются конструктивно. "Армения заинтересована в этом в том числе и в контексте сохранения существующей положительной динамики в сфере верховенства права и демократии", - подчеркнул Мирзоян.
Ранее Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии.
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Евросоюз 20 февраля сообщил о запуске работы гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Эта миссия была официально создана решением Совета ЕС 23 января 2023 года. В Евросоюзе также указали, что цели миссии, в частности, состоят в том, чтобы "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, а также обеспечить условия, благоприятствующие усилиям по нормализации между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС". Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
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В миреАрменияРоссияАзербайджанАрарат МирзоянАнатолий СидоровОДКБЕвросоюз
 
 
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