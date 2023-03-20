https://ria.ru/20230320/obschenie-1859245306.html

Путин и Си Цзиньпин продолжат общение за ужином

Путин и Си Цзиньпин продолжат общение за ужином - РИА Новости, 20.03.2023

Путин и Си Цзиньпин продолжат общение за ужином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:30

2023-03-20T17:30

2023-03-20T17:30

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китай

си цзиньпин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином. Меню лидеров будет состоять из семи блюд. В него вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната. В качестве основного блюда предложены оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершении ужина лидеров ждёт десерт "Павлова". Ужин будет сопровождаться двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".

https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1858613403.html

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, политика