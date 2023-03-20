https://ria.ru/20230320/neft-1859019792.html

Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт

Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023

Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт

Позиции стран G7 и Евросоюза относительно коррекции потолка цен на российскую нефть сейчас диаметрально расходятся, поэтому принятие решения в марте о его... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:49

2023-03-20T05:49

2023-03-20T16:02

экономика

россия

сша

польша

евгений миронюк

джо байден

урсула фон дер ляйен

g7

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Позиции стран G7 и Евросоюза относительно коррекции потолка цен на российскую нефть сейчас диаметрально расходятся, поэтому принятие решения в марте о его изменении может задержаться, также возможен компромиссный вариант с символическим снижением лимита на пять долларов, до 55 долларов за баррель, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о потолке цен, сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на пять долларов, до 55 долларов за баррель", — сказал эксперт. Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка. Миронюк обратил особое внимание на позицию США, озвученную президентом Джо Байденом на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой он подтвердил желание оставить потолок цен на нефть России прежним. Эксперт объяснил, что такая позиция обоснована сильной зависимостью американской экономики от мировых цен на нефть. Что касается экономик Польши и Литвы, то они также зависят от цен на энергоносители, но влияние на рост их ВВП менее значительное. Для этих стран принципиальна политическая позиция в отношении России, заключил эксперт. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230319/neft-1858991762.html

https://ria.ru/20230319/neft-1858879401.html

россия

сша

польша

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экономика, россия, сша, польша, евгений миронюк, джо байден, урсула фон дер ляйен, g7, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть