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Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
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05:49 20.03.2023 (обновлено: 16:02 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/neft-1859019792.html
Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт
Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт
Позиции стран G7 и Евросоюза относительно коррекции потолка цен на российскую нефть сейчас диаметрально расходятся, поэтому принятие решения в марте о его... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T05:49
2023-03-20T16:02
экономика
россия
сша
польша
евгений миронюк
джо байден
урсула фон дер ляйен
g7
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Позиции стран G7 и Евросоюза относительно коррекции потолка цен на российскую нефть сейчас диаметрально расходятся, поэтому принятие решения в марте о его изменении может задержаться, также возможен компромиссный вариант с символическим снижением лимита на пять долларов, до 55 долларов за баррель, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о потолке цен, сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на пять долларов, до 55 долларов за баррель", — сказал эксперт. Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка. Миронюк обратил особое внимание на позицию США, озвученную президентом Джо Байденом на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой он подтвердил желание оставить потолок цен на нефть России прежним. Эксперт объяснил, что такая позиция обоснована сильной зависимостью американской экономики от мировых цен на нефть. Что касается экономик Польши и Литвы, то они также зависят от цен на энергоносители, но влияние на рост их ВВП менее значительное. Для этих стран принципиальна политическая позиция в отношении России, заключил эксперт. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230319/neft-1858991762.html
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экономика, россия, сша, польша, евгений миронюк, джо байден, урсула фон дер ляйен, g7, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Россия, США, Польша, Евгений Миронюк, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, G7, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Цены на нефть
Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть, заявил эксперт

Миронюк: страны G7 в марте могут компромиссно снизить потолок цен на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Позиции стран G7 и Евросоюза относительно коррекции потолка цен на российскую нефть сейчас диаметрально расходятся, поэтому принятие решения в марте о его изменении может задержаться, также возможен компромиссный вариант с символическим снижением лимита на пять долларов, до 55 долларов за баррель, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
"Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о потолке цен, сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на пять долларов, до 55 долларов за баррель", — сказал эксперт.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть
19 марта, 22:58
Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.
Миронюк обратил особое внимание на позицию США, озвученную президентом Джо Байденом на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой он подтвердил желание оставить потолок цен на нефть России прежним. Эксперт объяснил, что такая позиция обоснована сильной зависимостью американской экономики от мировых цен на нефть.
«

"В марте и так Россия приняла решение сократить производство на 500 тысяч баррелей в сутки. А по расчетам, приводимым ранее министром финансов Джанет Йеллен, именно уровень 60 долларов за баррель позволит российским компаниям продолжать получать прибыль. Более жесткие ограничения могут привести к дальнейшему снижению добычи, хотя это и не подтверждается российскими официальными лицами. Следовательно, и цена на международных торговых площадках может вырасти до уровней, способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС", — добавил Миронюк.

Что касается экономик Польши и Литвы, то они также зависят от цен на энергоносители, но влияние на рост их ВВП менее значительное. Для этих стран принципиальна политическая позиция в отношении России, заключил эксперт.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказал, почему США невыгодно снижение потолка цен на нефть
19 марта, 06:36
 
ЭкономикаРоссияСШАПольшаЕвгений МиронюкДжо БайденУрсула фон дер ЛяйенG7ЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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