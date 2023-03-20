https://ria.ru/20230320/nato-1859099158.html
Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО
Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.03.2023
Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО до саммита альянса в июле в Вильнюсе, заявил, что ход процесса РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:23
2023-03-20T13:23
2023-03-20T13:23
в мире
турция
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нато
финляндия
мевлют чавушоглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО до саммита альянса в июле в Вильнюсе, заявил, что ход процесса будет зависеть от Стокгольма.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской."В прошлую пятницу я переговорил с министром иностранных дел Швеции. Я сказал ему, что мы объявим о нашем решении в отношении Финляндии, мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не из СМИ, потому что мы придаем большое значение нашим двусторонним отношениям и уважаем их. Он, в свою очередь, сказал мне, что надеется на то, что их заявка будет окончательно оформлена до саммита НАТО (в Вильнюсе, в июле). Я сказал, что это зависит от вас", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.
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в мире, турция, швеция, нато, финляндия, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО
Чавушоглу: одобрение Турцией заявки Швеции в НАТО до саммита в июле зависит от Стокгольма