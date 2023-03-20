https://ria.ru/20230320/nato-1859099158.html

Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО

Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.03.2023

Чавушоглу ответил на вопрос о возможном одобрении заявки Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО до саммита альянса в июле в Вильнюсе, заявил, что ход процесса РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:23

2023-03-20T13:23

2023-03-20T13:23

в мире

турция

швеция

нато

финляндия

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855170645_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6482b8b22d523ac0252bfa7f6bf4fbe7.jpg

АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможность одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО до саммита альянса в июле в Вильнюсе, заявил, что ход процесса будет зависеть от Стокгольма.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской."В прошлую пятницу я переговорил с министром иностранных дел Швеции. Я сказал ему, что мы объявим о нашем решении в отношении Финляндии, мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не из СМИ, потому что мы придаем большое значение нашим двусторонним отношениям и уважаем их. Он, в свою очередь, сказал мне, что надеется на то, что их заявка будет окончательно оформлена до саммита НАТО (в Вильнюсе, в июле). Я сказал, что это зависит от вас", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.

https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, швеция, нато, финляндия, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган