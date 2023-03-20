https://ria.ru/20230320/mus-1859142517.html
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС - РИА Новости, 20.03.2023
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:39
2023-03-20T14:39
2023-03-20T15:46
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
международный уголовный суд
мария львова-белова
владимир путин
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", — говорится в заявлении.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Утверждается, что они якобы причастны к "незаконному вывозу детей с Украины с 24 февраля 2022 года".Как заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, это решение не имеет никаких правовых оснований и последствий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации считают возмутительной и неприемлемой. По его словам, в Кремле решение МУС восприняли спокойно, "президент продолжает работать".Помимо России, юрисдикцию суда не признают США, Китай, Индия, Израиль и Иран.
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, мария львова-белова, владимир путин, дмитрий песков, украина, сша, джо байден
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, США, Джо Байден
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС
СК завел уголовное дело против прокурора и судей МУС после выдачи ордера на арест Путина