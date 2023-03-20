https://ria.ru/20230320/mus-1859142517.html

СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС

СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС - РИА Новости, 20.03.2023

СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:39

2023-03-20T14:39

2023-03-20T15:46

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

международный уголовный суд

мария львова-белова

владимир путин

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", — говорится в заявлении.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Утверждается, что они якобы причастны к "незаконному вывозу детей с Украины с 24 февраля 2022 года".Как заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, это решение не имеет никаких правовых оснований и последствий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации считают возмутительной и неприемлемой. По его словам, в Кремле решение МУС восприняли спокойно, "президент продолжает работать".Помимо России, юрисдикцию суда не признают США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, мария львова-белова, владимир путин, дмитрий песков, украина, сша, джо байден