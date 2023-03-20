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СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС - РИА Новости, 20.03.2023
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14:39 20.03.2023 (обновлено: 15:46 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mus-1859142517.html
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС - РИА Новости, 20.03.2023
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:39
2023-03-20T15:46
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
международный уголовный суд
мария львова-белова
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", — говорится в заявлении.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Утверждается, что они якобы причастны к "незаконному вывозу детей с Украины с 24 февраля 2022 года".Как заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, это решение не имеет никаких правовых оснований и последствий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации считают возмутительной и неприемлемой. По его словам, в Кремле решение МУС восприняли спокойно, "президент продолжает работать".Помимо России, юрисдикцию суда не признают США, Китай, Индия, Израиль и Иран.
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, мария львова-белова, владимир путин, дмитрий песков, украина, сша, джо байден
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, США, Джо Байден
СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС

СК завел уголовное дело против прокурора и судей МУС после выдачи ордера на арест Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России в Москве
Следственный комитет России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", — говорится в заявлении.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина
Вчера, 08:17
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Утверждается, что они якобы причастны к "незаконному вывозу детей с Украины с 24 февраля 2022 года".
Как заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, это решение не имеет никаких правовых оснований и последствий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации считают возмутительной и неприемлемой. По его словам, в Кремле решение МУС восприняли спокойно, "президент продолжает работать".
Помимо России, юрисдикцию суда не признают США, Китай, Индия, Израиль и Иран.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Международный уголовный судМария Львова-БеловаВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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