https://ria.ru/20230320/mus-1859060526.html

МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права

МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права - РИА Новости, 20.03.2023

МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права

Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:30

2023-03-20T11:30

2023-03-20T12:22

в мире

россия

китай

мид кнр

международный уголовный суд

владимир путин

мария львова-белова

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ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение судей МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. "Китай убежден, что диалог и мирные переговоры — основной путь решения украинского кризиса, международное сообщество должно играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, а также совершать больше поступков, которые пойдут на пользу деэскалации", — сказал дипломат.По его словам, судьи должны занять объективную и справедливую позицию, "уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом, добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.

https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, мид кнр, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова