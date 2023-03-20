https://ria.ru/20230320/mus-1859060526.html
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права - РИА Новости, 20.03.2023
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права
Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:30
2023-03-20T11:30
2023-03-20T12:22
в мире
россия
китай
мид кнр
международный уголовный суд
владимир путин
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение судей МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. "Китай убежден, что диалог и мирные переговоры — основной путь решения украинского кризиса, международное сообщество должно играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, а также совершать больше поступков, которые пойдут на пользу деэскалации", — сказал дипломат.По его словам, судьи должны занять объективную и справедливую позицию, "уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом, добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, мид кнр, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова
В мире, Россия, Китай, МИД КНР, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права
МИД Китая призвал МУС добросовестно применять международное право и не политизировать его
ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение судей МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
"Китай убежден, что диалог и мирные переговоры — основной путь решения украинского кризиса, международное сообщество должно играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, а также совершать больше поступков, которые пойдут на пользу деэскалации", — сказал дипломат.
По его словам, судьи должны занять объективную и справедливую позицию, "уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом, добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины
с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков
, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.
Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США
, Китай, Индия
, Израиль
, Иран
.
Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина