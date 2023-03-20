Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 20.03.2023 (обновлено: 12:22 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mus-1859060526.html
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права - РИА Новости, 20.03.2023
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права
Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:30
2023-03-20T12:22
в мире
россия
китай
мид кнр
международный уголовный суд
владимир путин
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение судей МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. "Китай убежден, что диалог и мирные переговоры — основной путь решения украинского кризиса, международное сообщество должно играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, а также совершать больше поступков, которые пойдут на пользу деэскалации", — сказал дипломат.По его словам, судьи должны занять объективную и справедливую позицию, "уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом, добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, мид кнр, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова
В мире, Россия, Китай, МИД КНР, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права

МИД Китая призвал МУС добросовестно применять международное право и не политизировать его

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение судей МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
"Китай убежден, что диалог и мирные переговоры — основной путь решения украинского кризиса, международное сообщество должно играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, а также совершать больше поступков, которые пойдут на пользу деэскалации", — сказал дипломат.
По его словам, судьи должны занять объективную и справедливую позицию, "уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом, добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.
Помимо России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина
Вчера, 08:17
 
В миреРоссияКитайМИД КНРМеждународный уголовный судВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала