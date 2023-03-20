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В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам - РИА Новости, 20.03.2023
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04:41 20.03.2023
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В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам
В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам - РИА Новости, 20.03.2023
В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам
Владимир Зеленский наврал украинцам, пообещав им при вступлении в должность сделать все для установления мира, написал в Twitter немецкий предприниматель Ким... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T04:41
2023-03-20T04:41
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский наврал украинцам, пообещав им при вступлении в должность сделать все для установления мира, написал в Twitter немецкий предприниматель Ким Дотком.Кроме того, немецкий предприниматель напомнил, как украинский лидер заявлял о том, что он готов покинуть свой пост ради мира.В мае 2019 Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Во время своей первой речи он обозначил необходимость урегулирования кризиса в Донбассе, а также объявил о роспуске парламента, призвал к увольнению министра обороны и главы СБУ.
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в мире, донбасс, германия, россия, владимир путин, владимир зеленский, twitter
В мире, Донбасс, Германия, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Twitter
В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам

Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский наврал украинцам, пообещав им мир в Донбассе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский наврал украинцам, пообещав им при вступлении в должность сделать все для установления мира, написал в Twitter немецкий предприниматель Ким Дотком.
«

"Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир", — подчеркнул Дотком, ссылаясь на первую речь Зеленского в качестве президента в 2019 году.

Кроме того, немецкий предприниматель напомнил, как украинский лидер заявлял о том, что он готов покинуть свой пост ради мира.
В мае 2019 Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Во время своей первой речи он обозначил необходимость урегулирования кризиса в Донбассе, а также объявил о роспуске парламента, призвал к увольнению министра обороны и главы СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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