https://ria.ru/20230320/lozh-1859016256.html

В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам

В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам - РИА Новости, 20.03.2023

В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам

Владимир Зеленский наврал украинцам, пообещав им при вступлении в должность сделать все для установления мира, написал в Twitter немецкий предприниматель Ким... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T04:41

2023-03-20T04:41

2023-03-20T04:41

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский наврал украинцам, пообещав им при вступлении в должность сделать все для установления мира, написал в Twitter немецкий предприниматель Ким Дотком.Кроме того, немецкий предприниматель напомнил, как украинский лидер заявлял о том, что он готов покинуть свой пост ради мира.В мае 2019 Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Во время своей первой речи он обозначил необходимость урегулирования кризиса в Донбассе, а также объявил о роспуске парламента, призвал к увольнению министра обороны и главы СБУ.

https://ria.ru/20230319/plan-1858980928.html

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в мире, донбасс, германия, россия, владимир путин, владимир зеленский, twitter