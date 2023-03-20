https://ria.ru/20230320/leopard-1859297646.html

Украина уже получила норвежские танки Leopard 2

Украина уже получила норвежские танки Leopard 2 - РИА Новости, 20.03.2023

Украина уже получила норвежские танки Leopard 2

Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, сообщило министерство обороны Норвегии. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:14

2023-03-20T20:14

2023-03-20T20:36

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, сообщило министерство обороны Норвегии. "Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала", - сообщило военное ведомство Норвегии в Twitter. Ведомство разместило фотографию, на которой изображен танк, выезжающий из военно-транспортного самолета "Ан". Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Осло направит Киеву танки Leopard, не уточнив их количество. После чего премьер-министр Йонас Гар Стёре подтвердил, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности покупки еще 18 машин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, twitter, нато