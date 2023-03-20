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Украина уже получила норвежские танки Leopard 2 - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 20.03.2023 (обновлено: 20:36 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/leopard-1859297646.html
Украина уже получила норвежские танки Leopard 2
Украина уже получила норвежские танки Leopard 2 - РИА Новости, 20.03.2023
Украина уже получила норвежские танки Leopard 2
Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, сообщило министерство обороны Норвегии. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:14
2023-03-20T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
россия
сергей лавров
дмитрий песков
twitter
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, сообщило министерство обороны Норвегии. "Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала", - сообщило военное ведомство Норвегии в Twitter. Ведомство разместило фотографию, на которой изображен танк, выезжающий из военно-транспортного самолета "Ан". Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Осло направит Киеву танки Leopard, не уточнив их количество. После чего премьер-министр Йонас Гар Стёре подтвердил, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности покупки еще 18 машин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, twitter, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Twitter, НАТО
Украина уже получила норвежские танки Leopard 2

Минобороны Норвегии сообщило, что Украина уже получила танки Leopard 2

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежски танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежски танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежски танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, сообщило министерство обороны Норвегии.
"Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала", - сообщило военное ведомство Норвегии в Twitter.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
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Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
Ведомство разместило фотографию, на которой изображен танк, выезжающий из военно-транспортного самолета "Ан".
Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Осло направит Киеву танки Leopard, не уточнив их количество. После чего премьер-министр Йонас Гар Стёре подтвердил, что страна закупит у Германии 54 танка Leopard, а также заявил о возможности покупки еще 18 машин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНорвегияРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковTwitterНАТО
 
 
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