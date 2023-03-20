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Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
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Туризм
 
10:37 20.03.2023 (обновлено: 10:38 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kuveyt-1859046111.html
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта будет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно, говорится в релизе московского аэропорта Домодедово. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:37
2023-03-20T10:38
туризм
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туризм
туристы
кувейт
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта будет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно, говорится в релизе московского аэропорта Домодедово. "Авиакомпания Jazeera Airways увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Кувейт. С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из DME ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла", – говорится в сообщении. Как уточняется, полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus 320. Jazeera Airways со 2 февраля открыла регулярные рейсы из аэропорта Домодедово (DME) в Эль-Кувейт, столицу Кувейта, рейсы выполнялись четыре раза в неделю. Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Авиаперевозчик выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, на Шри-Ланку и в Европу. Это вторая национальная авиакомпания Кувейта.
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Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию

Авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта начнет летать из Москвы в Кувейт ежедневно

© РИА Новости / А. Игнатов | Перейти в медиабанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / А. Игнатов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта будет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно, говорится в релизе московского аэропорта Домодедово.
"Авиакомпания Jazeera Airways увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Кувейт. С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из DME ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла", – говорится в сообщении.
Как уточняется, полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus 320.
Jazeera Airways со 2 февраля открыла регулярные рейсы из аэропорта Домодедово (DME) в Эль-Кувейт, столицу Кувейта, рейсы выполнялись четыре раза в неделю.
Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Авиаперевозчик выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, на Шри-Ланку и в Европу. Это вторая национальная авиакомпания Кувейта.
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