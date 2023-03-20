https://ria.ru/20230320/kuveyt-1859046111.html
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта будет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно, говорится в релизе московского аэропорта Домодедово. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:37
2023-03-20T10:37
2023-03-20T10:38
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта будет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно, говорится в релизе московского аэропорта Домодедово. "Авиакомпания Jazeera Airways увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Кувейт. С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из DME ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла", – говорится в сообщении. Как уточняется, полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus 320. Jazeera Airways со 2 февраля открыла регулярные рейсы из аэропорта Домодедово (DME) в Эль-Кувейт, столицу Кувейта, рейсы выполнялись четыре раза в неделю. Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Авиаперевозчик выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, на Шри-Ланку и в Европу. Это вторая национальная авиакомпания Кувейта.
https://ria.ru/20230227/kipr-1854675873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, кувейт, домодедово (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кувейт, Домодедово (аэропорт)
Иностранная авиакомпания увеличивает число рейсов в Россию
Авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта начнет летать из Москвы в Кувейт ежедневно