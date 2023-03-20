https://ria.ru/20230320/konflikt-1859021017.html

Путин и Си могут обсудить решение конфликта на Украине, заявил эксперт

Путин и Си могут обсудить решение конфликта на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023

Путин и Си могут обсудить решение конфликта на Украине, заявил эксперт

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Россию может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным способы урегулирования конфликта на Украине, а также... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:19

2023-03-20T06:19

2023-03-20T06:20

в мире

россия

китай

украина

си цзиньпин

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

шос

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Россию может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным способы урегулирования конфликта на Украине, а также новые форматы российско-китайского взаимодействия, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости и.о. директора ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Во-первых, я думаю, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию лидеры России и Китая будут обсуждать способы урегулирования конфликта на Украине без ущерба для гордости и достоинства всех участвующих сторон, а также вырабатывать механизмы предотвращения подобных конфликтов в будущем", - пояснил Маслов. Эксперт добавил, что лидеры России и Китая также обсудят новые форматы российско-китайского взаимодействия, развитие союзнических отношений между Россией, Китаем и другими странами, а также использование механизмов ШОС и БРИКС в области обеспечения безопасности. По словам эксперта, лидеры России и Китая являются сильными личностями, с большим уважением относятся друг к другу и стремятся добиться суверенности РФ и КНР во всех областях. "Несмотря на то, что между Россией и Китаем существует уже выстроенный механизм дипломатических отношений, тем не менее, личный фактор, личная симпатия лидеров двух стран также являются очень важным элементом российско-китайского взаимодействия", - уточнил Маслов. Эксперт отметил, что "Россия и Китай пытаются сформулировать новые смыслы развития современного мира: это, во-первых, развитие мира без санкций, без каких-либо барьеров, без тарифных ограничений, это мир, в котором свободно циркулируют новые технологии, новые открытия и новые достижения". По мнению Маслова, в ближайшие пять лет Россия и КНР будут продолжать диверсификацию торговли, развивать взаимодействие в области науки, финансовой системы, а также наращивать взаимодействие в военно-политической области, в области переосмысления международных отношений и создания многополярного мира. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Уточняется, что запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

https://ria.ru/20230320/vzaimopomosch-1859006976.html

https://ria.ru/20230320/druzhba-1859008526.html

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китай

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