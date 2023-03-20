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Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм - РИА Новости, 20.03.2023
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12:31 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/koloniya-1859075725.html
Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм
Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм - РИА Новости, 20.03.2023
Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм
Необходимо в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период, заявила спикер СФ Валентина... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:31
2023-03-20T12:31
здоровье - общество
россия
африка
алжир (провинция)
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. "Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала она на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия - Африка". Матвиенко напомнила, что делегация СФ посетила с официальным визитом Алжир, добавив, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор "остаётся открытым и очень острым для алжирского общества". "Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - заключила спикер верхней палаты парламента РФ. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
https://ria.ru/20230319/biorazrabotki-1858980734.html
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здоровье - общество, россия, африка, алжир (провинция), валентина матвиенко, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Алжир (провинция), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм

Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала она на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия - Африка".
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Матвиенко напомнила, что делегация СФ посетила с официальным визитом Алжир, добавив, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор "остаётся открытым и очень острым для алжирского общества".
"Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - заключила спикер верхней палаты парламента РФ.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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