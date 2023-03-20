https://ria.ru/20230320/koloniya-1859075725.html

Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм

Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм - РИА Новости, 20.03.2023

Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм

Необходимо в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период, заявила спикер СФ Валентина... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:31

2023-03-20T12:31

2023-03-20T12:31

здоровье - общество

россия

африка

алжир (провинция)

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. "Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала она на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия - Африка". Матвиенко напомнила, что делегация СФ посетила с официальным визитом Алжир, добавив, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор "остаётся открытым и очень острым для алжирского общества". "Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - заключила спикер верхней палаты парламента РФ. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

https://ria.ru/20230319/biorazrabotki-1858980734.html

https://ria.ru/20210731/indiya-1743676478.html

россия

африка

алжир (провинция)

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здоровье - общество, россия, африка, алжир (провинция), валентина матвиенко, совет федерации рф