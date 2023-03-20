Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм
Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала она на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия - Африка".
Матвиенко напомнила, что делегация СФ посетила с официальным визитом Алжир, добавив, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор "остаётся открытым и очень острым для алжирского общества".
"Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - заключила спикер верхней палаты парламента РФ.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.