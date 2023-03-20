https://ria.ru/20230320/knr-1859005239.html
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом - РИА Новости, 20.03.2023
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:01
2023-03-20T01:01
2023-03-20T01:02
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си Цзиньпина для него - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом. Статья опубликована на сайте Кремля. "С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - говорится в статье президента. Глава страны также сообщил в статье, что познакомился с президентом Китая Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. По словам президента, встреча прошла "очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно". И такой стиль общения глубоко импонирует Путину. Президент России подчеркнул, что следующая встреча с Си Цзиньпином прошла также в Москве, когда глава Китая посетил РФ с первым государственным визитом после избрания на пост председателя КНР. По его словам, тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы и стал ярким свидетельством особого характера отношений стран.
https://ria.ru/20230320/si-1859000089.html
https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html
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в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, конфуций
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Конфуций
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом
Путин: для меня визит лидера КНР - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си Цзиньпина для него - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом.
Статья опубликована на сайте Кремля.
Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом
"С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - говорится в статье президента.
Глава страны также сообщил в статье, что познакомился с президентом Китая Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву
во главе представительной китайской делегации. По словам президента, встреча прошла "очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно". И такой стиль общения глубоко импонирует Путину.
«
"Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: "Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!" Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи", - добавил Путин в статье.
Президент России подчеркнул, что следующая встреча с Си Цзиньпином прошла также в Москве, когда глава Китая посетил РФ с первым государственным визитом после избрания на пост председателя КНР. По его словам, тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы и стал ярким свидетельством особого характера отношений стран.
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин