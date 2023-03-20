Рейтинг@Mail.ru
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 20.03.2023 (обновлено: 01:02 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/knr-1859005239.html
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом - РИА Новости, 20.03.2023
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:01
2023-03-20T01:02
в мире
китай
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
конфуций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/60/1560916086_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_3fc7c8afed1778a21a87ce96908f1a67.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си Цзиньпина для него - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом. Статья опубликована на сайте Кремля. "С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - говорится в статье президента. Глава страны также сообщил в статье, что познакомился с президентом Китая Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. По словам президента, встреча прошла "очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно". И такой стиль общения глубоко импонирует Путину. Президент России подчеркнул, что следующая встреча с Си Цзиньпином прошла также в Москве, когда глава Китая посетил РФ с первым государственным визитом после избрания на пост председателя КНР. По его словам, тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы и стал ярким свидетельством особого характера отношений стран.
https://ria.ru/20230320/si-1859000089.html
https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/60/1560916086_245:0:2619:1781_1920x0_80_0_0_fcf75407a67a952776abb2a83d3d9502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, конфуций
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Конфуций
Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом

Путин: для меня визит лидера КНР - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си Цзиньпина для него - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом.
Статья опубликована на сайте Кремля.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом
00:10
"С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - говорится в статье президента.
Глава страны также сообщил в статье, что познакомился с президентом Китая Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. По словам президента, встреча прошла "очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно". И такой стиль общения глубоко импонирует Путину.
«
"Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: "Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!" Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи", - добавил Путин в статье.
Президент России подчеркнул, что следующая встреча с Си Цзиньпином прошла также в Москве, когда глава Китая посетил РФ с первым государственным визитом после избрания на пост председателя КНР. По его словам, тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы и стал ярким свидетельством особого характера отношений стран.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин
Вчера, 23:55
 
В миреКитайРоссияМоскваВладимир ПутинСи ЦзиньпинКонфуций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала