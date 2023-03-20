https://ria.ru/20230320/knr-1859005239.html

Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом

Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом - РИА Новости, 20.03.2023

Путин: визит Си - прекрасная возможность увидеться с добрым другом

Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:01

2023-03-20T01:01

2023-03-20T01:02

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что визит в РФ лидера КНР Си Цзиньпина для него - прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом. Статья опубликована на сайте Кремля. "С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - говорится в статье президента. Глава страны также сообщил в статье, что познакомился с президентом Китая Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. По словам президента, встреча прошла "очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно". И такой стиль общения глубоко импонирует Путину. Президент России подчеркнул, что следующая встреча с Си Цзиньпином прошла также в Москве, когда глава Китая посетил РФ с первым государственным визитом после избрания на пост председателя КНР. По его словам, тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы и стал ярким свидетельством особого характера отношений стран.

https://ria.ru/20230320/si-1859000089.html

https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, конфуций