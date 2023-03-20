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США заявили, что КНР "использует" встречу в Москве для перемирия на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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21:31 20.03.2023 (обновлено: 21:49 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859311318.html
США заявили, что КНР "использует" встречу в Москве для перемирия на Украине
США заявили, что КНР "использует" встречу в Москве для перемирия на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
США заявили, что КНР "использует" встречу в Москве для перемирия на Украине
США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:31
2023-03-20T21:49
в мире
сша
китай
москва
джон кирби
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы надеемся, что президент Си использует свое влияние на президента Путина для прекращения бомбардировок украинских городов, больниц и школ, для окончания этой войны, преступлений и жестокостей, вывода войск. Но мы обеспокоены тем, что вместо этого Китай подтвердит призывы к прекращению огня, которое оставит российские войска на суверенной территории Украины", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.Он повторил, что США считают неприемлемым прекращение огня без отвода российских войск, поскольку, по его словам, это будет означать "ратификацию российской оккупации", позволит России закрепиться на своих позициях и затем "заново начать войну в более благоприятное для них время".
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в мире, сша, китай, москва, джон кирби, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Москва, Джон Кирби, Си Цзиньпин
США заявили, что КНР "использует" встречу в Москве для перемирия на Украине

Белый дом заявил, что КНР использует встречу в Москве, чтобы добиться перемирия на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы надеемся, что президент Си использует свое влияние на президента Путина для прекращения бомбардировок украинских городов, больниц и школ, для окончания этой войны, преступлений и жестокостей, вывода войск. Но мы обеспокоены тем, что вместо этого Китай подтвердит призывы к прекращению огня, которое оставит российские войска на суверенной территории Украины", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
Он повторил, что США считают неприемлемым прекращение огня без отвода российских войск, поскольку, по его словам, это будет означать "ратификацию российской оккупации", позволит России закрепиться на своих позициях и затем "заново начать войну в более благоприятное для них время".
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