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Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами - РИА Новости, 20.03.2023
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами
РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:15
2023-03-20T18:15
2023-03-20T18:27
россия
китай
си цзиньпин
москва
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет. Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин", - заявил он в интервью Первому каналу на вопрос, не будет ли Кремль возражать, если председатель КНР из Москвы поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом.
https://ria.ru/20230320/bayden-1859159092.html
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россия, китай, си цзиньпин, москва, дмитрий песков, джо байден
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Москва, Дмитрий Песков, Джо Байден
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами
Песков: Россия относится с уважением к взаимодействию Си Цзиньпина с другими партнерами