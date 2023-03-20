https://ria.ru/20230320/kitay-1859269573.html

Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами

Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами - РИА Новости, 20.03.2023

Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами

РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:15

2023-03-20T18:15

2023-03-20T18:27

россия

китай

си цзиньпин

москва

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет. Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин", - заявил он в интервью Первому каналу на вопрос, не будет ли Кремль возражать, если председатель КНР из Москвы поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20230320/bayden-1859159092.html

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китай

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