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Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами - РИА Новости, 20.03.2023
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18:15 20.03.2023 (обновлено: 18:27 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859269573.html
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами - РИА Новости, 20.03.2023
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами
РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:15
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россия
китай
си цзиньпин
москва
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет. Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин", - заявил он в интервью Первому каналу на вопрос, не будет ли Кремль возражать, если председатель КНР из Москвы поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом.
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россия, китай, си цзиньпин, москва, дмитрий песков, джо байден
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Москва, Дмитрий Песков, Джо Байден
Песков: Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнерами

Песков: Россия относится с уважением к взаимодействию Си Цзиньпина с другими партнерами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. РФ относится с уважением к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет. Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин", - заявил он в интервью Первому каналу на вопрос, не будет ли Кремль возражать, если председатель КНР из Москвы поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Вчера, 15:07
 
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