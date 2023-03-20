https://ria.ru/20230320/kitay-1859222599.html
У России и Китая очень много совместных задач и целей, заявил Путин
У России и Китая очень много совместных задач и целей, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
У России и Китая очень много совместных задач и целей, заявил Путин
Россия и Китай имеют очень много совместных задач и целей, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:50
2023-03-20T16:50
2023-03-20T17:20
в мире
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китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай имеют очень много совместных задач и целей, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином."У нас очень много совместных задач, целей", - заявил Путин.Он отметил, что лично Си Цзиньпин и "все наши китайские друзья" уделяют большое внимание развитию российско-китайских отношений.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
У России и Китая очень много совместных задач и целей, заявил Путин
Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что у России и Китая очень много совместных задач
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Россия и Китай имеют очень много совместных задач и целей, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи
с главой КНР Си Цзиньпином.
"У нас очень много совместных задач, целей", - заявил Путин.
Он отметил, что лично Си Цзиньпин и "все наши китайские друзья" уделяют большое внимание развитию российско-китайских отношений.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию