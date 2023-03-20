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Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая - РИА Новости, 20.03.2023
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16:46 20.03.2023 (обновлено: 17:10 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859220388.html
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая
Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:46
2023-03-20T17:10
китай
си цзиньпин
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует Китаю, заявил президент России Владимир Путин."За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", - сказал Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html
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китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая

Путин на встрече с Си Цзиньпином: колоссальный рывок Китая в развитии вызывает интерес

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует Китаю, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", - сказал Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин
19 марта, 23:55
 
КитайСи ЦзиньпинРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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