https://ria.ru/20230320/kitay-1859220388.html
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая
Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:46
2023-03-20T16:46
2023-03-20T17:10
китай
си цзиньпин
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_85e30f9e97e931c5debdc62580e39d89.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует Китаю, заявил президент России Владимир Путин."За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", - сказал Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9c419b16aa2edb832da029a267b3efdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая
Путин на встрече с Си Цзиньпином: колоссальный рывок Китая в развитии вызывает интерес
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует Китаю, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", - сказал Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин