https://ria.ru/20230320/kitay-1859220388.html

Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая

Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая - РИА Новости, 20.03.2023

Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок в развитии Китая

Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:46

2023-03-20T16:46

2023-03-20T17:10

китай

си цзиньпин

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует Китаю, заявил президент России Владимир Путин."За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", - сказал Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html

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китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, в мире