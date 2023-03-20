https://ria.ru/20230320/kitay-1859103405.html
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России
Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:30
2023-03-20T13:30
2023-03-20T13:34
в мире
россия
москва
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859100251_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_8812f22f7eaf71627e4357e128f0a3ed.jpg
МОСКВА, 20 мар-РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России."Очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом", - говорится в его письменном выступление по прибытии."От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России",- указывается в нем.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859100251_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3c50fa50489f22d746268ce37d660498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, си цзиньпин
В мире, Россия, Москва, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России
Си Цзиньпин по прибытии в Москву выразил наилучшие пожелания правительству и народу России
МОСКВА, 20 мар-РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России.
"Очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом", - говорится в его письменном выступление по прибытии.
"От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России",- указывается в нем.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию