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Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России - РИА Новости, 20.03.2023
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13:30 20.03.2023 (обновлено: 13:34 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859103405.html
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России
Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:30
2023-03-20T13:34
в мире
россия
москва
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар-РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России."Очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом", - говорится в его письменном выступление по прибытии."От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России",- указывается в нем.
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в мире, россия, москва, си цзиньпин
В мире, Россия, Москва, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России

Си Цзиньпин по прибытии в Москву выразил наилучшие пожелания правительству и народу России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом
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МОСКВА, 20 мар-РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России.
"Очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом", - говорится в его письменном выступление по прибытии.
"От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России",- указывается в нем.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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