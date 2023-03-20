https://ria.ru/20230320/kitay-1859103405.html

Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России

Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания правительству и народу России

Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:30

2023-03-20T13:30

2023-03-20T13:34

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МОСКВА, 20 мар-РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в столичный аэропорт выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России."Очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом", - говорится в его письменном выступление по прибытии."От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России",- указывается в нем.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, си цзиньпин