https://ria.ru/20230320/kitay-1859101080.html
Си Цзиньпин: Китай готов стоять на страже международного права с Россией
Си Цзиньпин: Китай готов стоять на страже международного права с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин: Китай готов стоять на страже международного права с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией стоять на страже "ооноцентричной" международной системы и миропорядка, основанного на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:27
2023-03-20T13:27
2023-03-20T13:38
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией стоять на страже "ооноцентричной" международной системы и миропорядка, основанного на международном праве.Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок."Китай и Россия как крупные державы и постоянные члены СБ ООН играют важную роль в международных делах. В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, придерживаться подлинной многосторонности, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении", - сказал Си Цзиньпин по прибытии в Москву.
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В мире, Москва, Китай, Россия, Си Цзиньпин, ООН
Си Цзиньпин: Китай готов стоять на страже международного права с Россией
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией решительно стоять на страже международного права