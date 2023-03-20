https://ria.ru/20230320/kitay-1859099348.html
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:24
2023-03-20T13:24
2023-03-20T13:32
россия
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву."Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - подчеркнул Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, в мире
Россия, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией
Си Цзиньпин уверен, что его визит придаст новый импульс развитию отношений с Россией