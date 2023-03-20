Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 20.03.2023 (обновлено: 13:32 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859099348.html
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:24
2023-03-20T13:32
россия
си цзиньпин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859070343_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_72d5d812c1ecccba1074839d16b6f996.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву."Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - подчеркнул Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859070343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e1ffbe084f2c9c745f6c585fad30aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, си цзиньпин, в мире
Россия, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией

Си Цзиньпин уверен, что его визит придаст новый импульс развитию отношений с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Вчера, 00:00
 
РоссияСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала