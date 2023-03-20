https://ria.ru/20230320/kitay-1859099348.html

Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией

Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин уверен, что его визит даст новый импульс отношениям с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:24

2023-03-20T13:24

2023-03-20T13:32

россия

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в РФ заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Москву."Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - подчеркнул Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, си цзиньпин, в мире