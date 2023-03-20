https://ria.ru/20230320/kitay-1859096846.html

В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР

В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР - РИА Новости, 20.03.2023

В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет на новый уровень торгово-экономические отношения между двумя странами, поможет увеличить объемы... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:18

2023-03-20T13:18

2023-03-20T13:18

экономика

россия

китай

си цзиньпин

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет на новый уровень торгово-экономические отношения между двумя странами, поможет увеличить объемы использования национальных валют во взаиморасчетах, расширить транспортные коридоры, открыть новые рынки товаров и услуг, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Глава Китая Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. "Визит Си Цзиньпина в Москву придаст дополнительный импульс углублению российско-китайских экономических связей. Ожидаем решений, способствующих эффективному преодолению внешних факторов, дестабилизирующих международное торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое сотрудничество", - сказал глава ТПП РФ. В первую очередь, по его словам, речь идет о формировании современной инфраструктуры трансграничных расчетов, а также "наращивании объемов использования национальных валют, расширении транспортных коридоров, взаимном открытии новых рынков товаров и услуг, развитии электронной коммерции". Россию и Китай, напомнил Катырин, связывает тесное сотрудничество практически во всех сферах межгосударственных отношений. "Благодаря совместным усилиям в 2022 году достигнуты высокие показатели в сфере торговли. Согласно китайской официальной статистике, взаимный товарооборот вырос более чем на 29%, и превысил 190 миллиардов долларов", - заметил он. Хорошая динамика, подчеркнул глава ТПП РФ, у инвестиционного сотрудничества. "В портфеле межправительственной российско-китайской комиссии - 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов", - заключил Катырин.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, си цзиньпин, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, владимир путин