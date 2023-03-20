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В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР - РИА Новости, 20.03.2023
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13:18 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kitay-1859096846.html
В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР
В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР - РИА Новости, 20.03.2023
В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет на новый уровень торгово-экономические отношения между двумя странами, поможет увеличить объемы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:18
2023-03-20T13:18
экономика
россия
китай
си цзиньпин
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет на новый уровень торгово-экономические отношения между двумя странами, поможет увеличить объемы использования национальных валют во взаиморасчетах, расширить транспортные коридоры, открыть новые рынки товаров и услуг, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Глава Китая Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. "Визит Си Цзиньпина в Москву придаст дополнительный импульс углублению российско-китайских экономических связей. Ожидаем решений, способствующих эффективному преодолению внешних факторов, дестабилизирующих международное торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое сотрудничество", - сказал глава ТПП РФ. В первую очередь, по его словам, речь идет о формировании современной инфраструктуры трансграничных расчетов, а также "наращивании объемов использования национальных валют, расширении транспортных коридоров, взаимном открытии новых рынков товаров и услуг, развитии электронной коммерции". Россию и Китай, напомнил Катырин, связывает тесное сотрудничество практически во всех сферах межгосударственных отношений. "Благодаря совместным усилиям в 2022 году достигнуты высокие показатели в сфере торговли. Согласно китайской официальной статистике, взаимный товарооборот вырос более чем на 29%, и превысил 190 миллиардов долларов", - заметил он. Хорошая динамика, подчеркнул глава ТПП РФ, у инвестиционного сотрудничества. "В портфеле межправительственной российско-китайской комиссии - 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов", - заключил Катырин.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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экономика, россия, китай, си цзиньпин, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Владимир Путин
В ТПП рассказали об ожиданиях российского бизнеса от визита главы КНР

Глава ТПП Катырин: бизнес ждет от визита главы КНР открытия новых рынков товаров и услуг

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет на новый уровень торгово-экономические отношения между двумя странами, поможет увеличить объемы использования национальных валют во взаиморасчетах, расширить транспортные коридоры, открыть новые рынки товаров и услуг, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Глава Китая Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Вчера, 00:00
"Визит Си Цзиньпина в Москву придаст дополнительный импульс углублению российско-китайских экономических связей. Ожидаем решений, способствующих эффективному преодолению внешних факторов, дестабилизирующих международное торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое сотрудничество", - сказал глава ТПП РФ.
В первую очередь, по его словам, речь идет о формировании современной инфраструктуры трансграничных расчетов, а также "наращивании объемов использования национальных валют, расширении транспортных коридоров, взаимном открытии новых рынков товаров и услуг, развитии электронной коммерции".
Россию и Китай, напомнил Катырин, связывает тесное сотрудничество практически во всех сферах межгосударственных отношений. "Благодаря совместным усилиям в 2022 году достигнуты высокие показатели в сфере торговли. Согласно китайской официальной статистике, взаимный товарооборот вырос более чем на 29%, и превысил 190 миллиардов долларов", - заметил он.
Хорошая динамика, подчеркнул глава ТПП РФ, у инвестиционного сотрудничества. "В портфеле межправительственной российско-китайской комиссии - 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов", - заключил Катырин.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Межгосударственные отношения России и Китая
Вчера, 01:33
 
ЭкономикаРоссияКитайСи ЦзиньпинСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФВладимир Путин
 
 
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