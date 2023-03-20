https://ria.ru/20230320/kitay-1859075057.html

В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая

В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая - РИА Новости, 20.03.2023

В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая

Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:29

2023-03-20T12:29

2023-03-20T13:46

политика

москва

китай

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее телеграм-каналы сообщили, что самолет Си приземлился в столичном аэропорту Внуково. Однако, по информации РИА Новости, первым в Москву прилетел самолет с делегацией китайского лидера. Он посетит Россию с двухдневным визитом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Си и Владимира Путина начнется в три часа дня по московскому времени в Большом Кремлевском дворце.В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что будут подписаны важные двусторонние документы.

москва

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, китай, россия, си цзиньпин