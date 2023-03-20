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В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая - РИА Новости, 20.03.2023
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12:29 20.03.2023 (обновлено: 13:46 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859075057.html
В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая
В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая - РИА Новости, 20.03.2023
В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая
Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:29
2023-03-20T13:46
политика
москва
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее телеграм-каналы сообщили, что самолет Си приземлился в столичном аэропорту Внуково. Однако, по информации РИА Новости, первым в Москву прилетел самолет с делегацией китайского лидера. Он посетит Россию с двухдневным визитом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Си и Владимира Путина начнется в три часа дня по московскому времени в Большом Кремлевском дворце.В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что будут подписаны важные двусторонние документы.
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политика, москва, китай, россия, си цзиньпин
Политика, Москва, Китай, Россия, Си Цзиньпин
В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая

В аэропорту Внуково приземлился передовой борт с делегацией сопровождения Си Цзиньпина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 747-89L Air China в Москве
Самолет Boeing 747-89L Air China в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет Boeing 747-89L Air China в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что самолет Си приземлился в столичном аэропорту Внуково. Однако, по информации РИА Новости, первым в Москву прилетел самолет с делегацией китайского лидера.
Он посетит Россию с двухдневным визитом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Си и Владимира Путина начнется в три часа дня по московскому времени в Большом Кремлевском дворце.
В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что будут подписаны важные двусторонние документы.
 
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