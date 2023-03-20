https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию

Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию - РИА Новости, 20.03.2023

Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию 20 марта по приглашению президента Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудят... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T00:00

2023-03-20T00:00

2023-03-20T00:14

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию 20 марта по приглашению президента Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и по итогам трехдневных переговоров подпишут несколько важных документов.Евразийское сближениеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 20 марта Путин и Си пообщаются один на один и проведут неформальный обед. Также запланировано общение с представителями СМИ — либо в формате заявлений, либо в рамках пресс-конференции.Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что в переговорах примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, глава Роскосмоса Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По словам Ушакова, такой состав предельно ясно дает понять, о чем пойдет речь. В том числе — о военно-техническом и энергетическом сотрудничестве.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь пояснил, что это визит дружбы, который еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Он подчеркнул, что дружба между Москвой и Пекином передается из поколение в поколение. Вместе с тем диалог строится на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, добавили в ведомстве. В частности, КНР собирается придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в урегулировании конфликта.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что Пекин намерен выстраивать стратегическое взаимодействие с Москвой "спина к спине". Среди прочего это касается формирования многополярного мира и демократизации международных отношений ради обеспечения глобальной стабильности.В декабре Путин и Си провели переговоры в формате видеоконференции. Тогда-то президент России и пригласил коллегу в Москву. Эта встреча должна стать главным политическим событием года в двусторонних отношениях.Визит Си в Россию — его первая зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР. Это уже третий срок подряд — уникальный в истории страны случай. Он управляет государством с 2013-го.Украинский кейсВ конце февраля Россию посетил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Обсуждали ситуацию на Украине. Вскоре после этого МИД КНР опубликовал программу урегулирования конфликта. Там было 12 пунктов. В частности, Пекин настаивает на уважении суверенитета всех государств, отказе от менталитета холодной войны, прекращении боевых действий и отмене санкций.В Москве предложения восприняли позитивно, в Киеве заявили, что Китай не учел украинские интересы. Возможно, после встречи с Путиным Си проведет переговоры с Зеленским. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пока это не подтвердил. По его словам, обсуждения продолжаются, но никакой конкретики нет. Китай выражает обеспокоенность затягиванием конфликта, а Киев хочет получить гарантии восстановления территориальной целостности. Подоляк подчеркнул, что, если Пекин будет поддерживать диалог только с Москвой, это "не добавит ему очков" как глобальному игроку и не поспособствует завершению боевых действий.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC выразил недовольство тем, что председатель КНР и папа римский до сих пор не присоединились к коалиции сторонников Киева. В частности, никто из них не встретился с Зеленским. По сведениям американского журнала Time, Си хочет провести онлайн-переговоры с Зеленским, чтобы сделать ему "неприятное предложение".Желания и возможностиКитай рассматривает нынешнюю международную ситуацию как неуправляемый кризис, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. На переговорах с Путиным Си попытается добиться улучшения хотя бы по некоторым направлениям. "Пекин не хочет обсуждать военно-политический союз, но сотрудничество с Москвой наверняка расширится. Возможно, по вопросам войны и мира Россия и КНР выступят с общих позиций. Однако мы — друзья без жестких обязательств, так как не все интересы совпадают", — отметил эксперт.По словам Маслова, многое зависит от того, удастся ли Си продвинуть концепцию 12 пунктов в качестве базы для мирного урегулирования. "Этот сценарий похож на корейский вариант, когда стороны конфликта не признают друг друга, но все-таки избегают столкновений. Главное препятствие — позиция США. Американцы очень не хотят, чтобы китайцам достались лавры миротворцев", — рассуждает политолог.В любом случае Россия и Китай расширят взаимодействие в торговле и науке. Торговый оборот уже превысил 190 миллиардов долларов в год. К 2024-му ожидают 200 миллиардов. Профессор РУДН Андрей Виноградов полагает, что во время трехдневного визита именно эта тема станет ключевой."Учитывая, что пока нет никакой конкретики по Украине, вряд ли Си и Путин акцентируют на этом внимание. Экономика — другое дело. Например, сотрудничество в рамках ЕАЭС и "Одного пояса — одного пути". Кроме того, можно создать зону свободной торговли или обсудить торговлю в юанях", — говорит эксперт.В целом специалисты не сомневаются, что встреча станет исторической и ознаменует стратегическое сближение двух стран.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

https://ria.ru/20230315/politika-1858117412.html

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китай, россия, пекин, владимир путин, владимир зеленский, си цзиньпин, центральный банк рф (цб рф), роскосмос, рудн, политика