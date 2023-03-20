https://ria.ru/20230320/iphone-1859031318.html

В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было

В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было - РИА Новости, 20.03.2023

В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было

Российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone, сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:58

2023-03-20T08:58

2023-03-20T10:31

общество

совет федерации рф

apple iphone

владимир джабаров

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone, сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Он добавил, что и сам готов отказаться от гаджета Apple, если "надо будет", так как есть и другие производители.Джабаров уточнил, что перед важными совещаниями в Совфеде законодатели сдают свои телефоны.Ранее сегодня газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на неназванные источники, что сотрудников администрации президента России попросили до 1 апреля избавиться от смартфонов компании Apple. Как указано, в ближайшее время региональные чиновники также получат рекомендации о замене американских смартфонов на гаджеты с другой операционной системой.

https://ria.ru/20220921/svyaz-1812068870.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф, apple iphone, владимир джабаров