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В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было - РИА Новости, 20.03.2023
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08:58 20.03.2023 (обновлено: 10:31 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/iphone-1859031318.html
В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было
В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было - РИА Новости, 20.03.2023
В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было
Российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone, сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:58
2023-03-20T10:31
общество
совет федерации рф
apple iphone
владимир джабаров
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone, сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Он добавил, что и сам готов отказаться от гаджета Apple, если "надо будет", так как есть и другие производители.Джабаров уточнил, что перед важными совещаниями в Совфеде законодатели сдают свои телефоны.Ранее сегодня газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на неназванные источники, что сотрудников администрации президента России попросили до 1 апреля избавиться от смартфонов компании Apple. Как указано, в ближайшее время региональные чиновники также получат рекомендации о замене американских смартфонов на гаджеты с другой операционной системой.
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общество, совет федерации рф, apple iphone, владимир джабаров
Общество, Совет Федерации РФ, Apple iPhone, Владимир Джабаров
В СФ заявили, что рекомендации отказаться от использования iPhone не было

Джабаров: в Совфед не поступала рекомендация сенаторам отказаться от использования iPhone

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone, сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«

"У нас такого не было пока ничего", — сказал политик.

Он добавил, что и сам готов отказаться от гаджета Apple, если "надо будет", так как есть и другие производители.
Джабаров уточнил, что перед важными совещаниями в Совфеде законодатели сдают свои телефоны.
Ранее сегодня газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на неназванные источники, что сотрудников администрации президента России попросили до 1 апреля избавиться от смартфонов компании Apple. Как указано, в ближайшее время региональные чиновники также получат рекомендации о замене американских смартфонов на гаджеты с другой операционной системой.
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ОбществоСовет Федерации РФApple iPhoneВладимир Джабаров
 
 
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