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В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!" - РИА Новости, 20.03.2023
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"
Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:22
2023-03-20T15:22
2023-03-20T15:22
ленинградская область
ленинградская область
владимир путин
международный уголовный суд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.По его словам, корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами "МУС! Я – Путин!". Флешмоб также поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хештегом #МУСПутинэтоя.В пресс-службе добавили, что в поддержку акции выступили и молодежные активисты региона: "Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это еще один ход в информационной войне против нашего государства. Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда "Молодежный47" выступает в поддержку Владимира Владимировича! Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России. #МУСПутинэтоя", – отметили активисты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ленинградская область, владимир путин, международный уголовный суд, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина
и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
.
По его словам, корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами "МУС! Я – Путин!". Флешмоб также поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хештегом #МУСПутинэтоя.
«
"Люди возмущены беспрецедентно непрофессиональным и дискредитирующим международное право решением организации, выдавшей ордер на арест президента Российской Федерации", - пояснили в обладминистрации.
В пресс-службе добавили, что в поддержку акции выступили и молодежные активисты региона: "Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это еще один ход в информационной войне против нашего государства. Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда "Молодежный47" выступает в поддержку Владимира Владимировича! Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России. #МУСПутинэтоя", – отметили активисты.
СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан