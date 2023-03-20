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В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"

В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!" - РИА Новости, 20.03.2023

В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"

Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:22

2023-03-20T15:22

2023-03-20T15:22

ленинградская область

ленинградская область

владимир путин

международный уголовный суд

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.По его словам, корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами "МУС! Я – Путин!". Флешмоб также поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хештегом #МУСПутинэтоя.В пресс-службе добавили, что в поддержку акции выступили и молодежные активисты региона: "Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это еще один ход в информационной войне против нашего государства. Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда "Молодежный47" выступает в поддержку Владимира Владимировича! Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России. #МУСПутинэтоя", – отметили активисты.

https://ria.ru/20230320/mus-1859145127.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, владимир путин, международный уголовный суд, россия