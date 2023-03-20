Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!" - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
15:22 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/fleshmob-1859166948.html
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!" - РИА Новости, 20.03.2023
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"
Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:22
2023-03-20T15:22
ленинградская область
ленинградская область
владимир путин
международный уголовный суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859190613_0:0:738:416_1920x0_80_0_0_964ad0acad6388a76b329cf621883001.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.По его словам, корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами "МУС! Я – Путин!". Флешмоб также поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хештегом #МУСПутинэтоя.В пресс-службе добавили, что в поддержку акции выступили и молодежные активисты региона: "Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это еще один ход в информационной войне против нашего государства. Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда "Молодежный47" выступает в поддержку Владимира Владимировича! Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России. #МУСПутинэтоя", – отметили активисты.
https://ria.ru/20230320/mus-1859145127.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859190613_82:0:738:492_1920x0_80_0_0_ec7c0611f2390d09c54f55f1adffed31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, владимир путин, международный уголовный суд, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Россия

В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"

© Фото : правительство Ленинградской областиВ Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"
В Ленобласти стартовал флешмоб МУС! Я - Путин! - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
В Ленобласти стартовал флешмоб "МУС! Я - Путин!"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Журналисты из Ленинградской области инициировали флешмоб, адресованный международному уголовному суду (МУС) и направленный на поддержку президента России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
По его словам, корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами "МУС! Я – Путин!". Флешмоб также поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хештегом #МУСПутинэтоя.
«
"Люди возмущены беспрецедентно непрофессиональным и дискредитирующим международное право решением организации, выдавшей ордер на арест президента Российской Федерации", - пояснили в обладминистрации.
В пресс-службе добавили, что в поддержку акции выступили и молодежные активисты региона: "Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это еще один ход в информационной войне против нашего государства. Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда "Молодежный47" выступает в поддержку Владимира Владимировича! Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России. #МУСПутинэтоя", – отметили активисты.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан
Вчера, 14:45
 
Ленинградская областьЛенинградская областьВладимир ПутинМеждународный уголовный судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала