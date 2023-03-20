https://ria.ru/20230320/deti-1859036912.html

Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях

Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях - РИА Новости, 20.03.2023

Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях

Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:45

2023-03-20T09:45

2023-03-20T12:04

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

ольга ярославская

москва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга Ярославская. По ее словам, условия пребывания, отношение со стороны приемных родителей, обучение в школе или колледже, сопровождение всеми необходимыми специалистами позволяют ребятам быстро адаптироваться. Детский омбудсмен отметила, что следит за судьбой детей после их устройства в семьи. Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>

https://ria.ru/20221026/siroty-1826907337.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ольга ярославская, москва