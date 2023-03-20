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Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях - РИА Новости, 20.03.2023
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09:45 20.03.2023 (обновлено: 12:04 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/deti-1859036912.html
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях - РИА Новости, 20.03.2023
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:45
2023-03-20T12:04
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
ольга ярославская
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга Ярославская. По ее словам, условия пребывания, отношение со стороны приемных родителей, обучение в школе или колледже, сопровождение всеми необходимыми специалистами позволяют ребятам быстро адаптироваться. Детский омбудсмен отметила, что следит за судьбой детей после их устройства в семьи. Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской &gt;&gt;
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донбасс
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ольга ярославская, москва
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ольга Ярославская, Москва
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях

Омбудсмен Ярославская: пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга Ярославская.
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"Москва не включена в проект по приему беженцев. Тем не менее детей из ДНР и ЛНР приняли в семьи. Ребята, для которых сейчас находят семьи в первую очередь, это дети-сиблинги, то есть дети из многодетных семей. В основном это подростки. У нас таких детей на самом деле не так много, всего пятнадцать, их приняли пять московских семей", - рассказала Ярославская.
По ее словам, условия пребывания, отношение со стороны приемных родителей, обучение в школе или колледже, сопровождение всеми необходимыми специалистами позволяют ребятам быстро адаптироваться.
Детский омбудсмен отметила, что следит за судьбой детей после их устройства в семьи.
Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассОльга ЯрославскаяМосква
 
 
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