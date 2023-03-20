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Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях - РИА Новости, 20.03.2023
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:45
2023-03-20T09:45
2023-03-20T12:04
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
ольга ярославская
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в российской столице Ольга Ярославская. По ее словам, условия пребывания, отношение со стороны приемных родителей, обучение в школе или колледже, сопровождение всеми необходимыми специалистами позволяют ребятам быстро адаптироваться. Детский омбудсмен отметила, что следит за судьбой детей после их устройства в семьи. Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>
https://ria.ru/20221026/siroty-1826907337.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ольга ярославская, москва
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ольга Ярославская, Москва
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
Омбудсмен Ярославская: пять московских семей воспитывают 15 приемных детей из ЛНР и ДНР