https://ria.ru/20230320/davlenie-1859008785.html

Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина

Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 20.03.2023

Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина

Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран ЕС, заявила бывший министр иностранных... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:40

2023-03-20T01:40

2023-03-20T01:40

в мире

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сша

австрия

владимир путин

карин кнайсль

мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран ЕС, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью Telegram-каналу "Папочка канцлера".Она также добавила, что ранее эта инстанция заводила дела против африканских политиков, но никогда против политиков Запада, совершавших военные преступления. Кроме того, Украина не признает МУС, однако хочет привлечь граждан России по украинскому законодательству.Также экс-министр подчеркнула, что право Гааги создано по инициативе России около 120 лет назад, но сегодня оно используется против нее и ее политиков. Несмотря на это, сказала Кнайсль, для Путина ордер на арест не будет иметь никаких последствий, так как большинство государств-членов Совета безопасности ООН не ратифицировали это соглашение. В заключение политик отметила, что придет время, когда придется пересмотреть все военные события с 2014 года.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".

https://ria.ru/20230319/putin-1858884768.html

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