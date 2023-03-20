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Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 20.03.2023
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01:40 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/davlenie-1859008785.html
Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина
Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 20.03.2023
Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина
Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран ЕС, заявила бывший министр иностранных... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:40
2023-03-20T01:40
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владимир путин
карин кнайсль
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран ЕС, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью Telegram-каналу "Папочка канцлера".Она также добавила, что ранее эта инстанция заводила дела против африканских политиков, но никогда против политиков Запада, совершавших военные преступления. Кроме того, Украина не признает МУС, однако хочет привлечь граждан России по украинскому законодательству.Также экс-министр подчеркнула, что право Гааги создано по инициативе России около 120 лет назад, но сегодня оно используется против нее и ее политиков. Несмотря на это, сказала Кнайсль, для Путина ордер на арест не будет иметь никаких последствий, так как большинство государств-членов Совета безопасности ООН не ратифицировали это соглашение. В заключение политик отметила, что придет время, когда придется пересмотреть все военные события с 2014 года.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
https://ria.ru/20230319/putin-1858884768.html
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в мире, россия, сша, австрия, владимир путин, карин кнайсль, мария львова-белова, международный уголовный суд, евросоюз, оон
В мире, Россия, США, Австрия, Владимир Путин, Карин Кнайсль, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Евросоюз, ООН
Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ордер МУС на арест Путина был выдан под давлением США и ЕС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран ЕС, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью Telegram-каналу "Папочка канцлера".
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"Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован", — заявила Кнайсль.
Она также добавила, что ранее эта инстанция заводила дела против африканских политиков, но никогда против политиков Запада, совершавших военные преступления. Кроме того, Украина не признает МУС, однако хочет привлечь граждан России по украинскому законодательству.
Также экс-министр подчеркнула, что право Гааги создано по инициативе России около 120 лет назад, но сегодня оно используется против нее и ее политиков. Несмотря на это, сказала Кнайсль, для Путина ордер на арест не будет иметь никаких последствий, так как большинство государств-членов Совета безопасности ООН не ратифицировали это соглашение.
Марко Бушман - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Глава Минюста Германии назвал условие для ареста Путина
Вчера, 08:20
В заключение политик отметила, что придет время, когда придется пересмотреть все военные события с 2014 года.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта
18 марта, 12:55
 
В миреРоссияСШААвстрияВладимир ПутинКарин КнайсльМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судЕвросоюзООН
 
 
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