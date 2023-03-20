Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова
Экс-солистка Cream Soda Анна Романовская сняла клип об утоплении в день смерти Свиргунова
© Фото из социальных сетейСолистка группы Cream Soda
© Фото из социальных сетей
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывшая вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская "тонула" на съемках клипа в день смерти Дмитрия Свиргунова. Она сообщила об этом в своей соцсети.
Сообщение солистки группы Cream Soda в социальной сети
Сообщение солистки группы Cream Soda в социальной сети
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"Вчера мы снимали вторую часть клипа. Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке, где мы писали все наши песни. Как возможно то, что мы тонули вчера? Просто я понарошку", – написала певица.
Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Выбраться из подо льда смогли только двое. Позже один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Некоторое время спасателям не удавалось найти артиста.
Позже экстренные службы региона сообщили о смерти Свиргунова. Поиски двух других участников трагедии все еще продолжаются. Они затруднены из-за сильного течения.
Погибший был одним из основателей Cream Soda. В 2007 году он познакомился в Сети с музыкантом Ильей Гадаевым. Спустя пять лет они встретились и решили создать совместный проект. Группа выпустила четыре студийных альбома. Анна Романовская присоединилась к коллективу в 2017 году. Она проработала с музыкантами более пяти лет.