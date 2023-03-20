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Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова - РИА Новости, 20.03.2023
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Шоубиз
 
17:41 20.03.2023 (обновлено: 17:42 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/creamsoda-1859226078.html
Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова
Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова - РИА Новости, 20.03.2023
Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова
Бывшая вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская "тонула" на съемках клипа в день смерти Дмитрия Свиргунова. Она сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:41
2023-03-20T17:42
шоубиз
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывшая вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская "тонула" на съемках клипа в день смерти Дмитрия Свиргунова. Она сообщила об этом в своей соцсети. Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Выбраться из подо льда смогли только двое. Позже один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Некоторое время спасателям не удавалось найти артиста. Позже экстренные службы региона сообщили о смерти Свиргунова. Поиски двух других участников трагедии все еще продолжаются. Они затруднены из-за сильного течения. Погибший был одним из основателей Cream Soda. В 2007 году он познакомился в Сети с музыкантом Ильей Гадаевым. Спустя пять лет они встретились и решили создать совместный проект. Группа выпустила четыре студийных альбома. Анна Романовская присоединилась к коллективу в 2017 году. Она проработала с музыкантами более пяти лет.
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cream soda, ярославская область, знаменитости, звезды
Шоубиз, Cream Soda, Ярославская область, Знаменитости, звезды
Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова

Экс-солистка Cream Soda Анна Романовская сняла клип об утоплении в день смерти Свиргунова

© Фото из социальных сетейСолистка группы Cream Soda
Солистка группы Cream Soda
© Фото из социальных сетей
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывшая вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская "тонула" на съемках клипа в день смерти Дмитрия Свиргунова. Она сообщила об этом в своей соцсети.
Сообщение солистки группы Cream Soda в социальной сети
Сообщение солистки группы Cream Soda в социальной сети
Сообщение солистки группы Cream Soda в социальной сети
«

"Вчера мы снимали вторую часть клипа. Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке, где мы писали все наши песни. Как возможно то, что мы тонули вчера? Просто я понарошку", – написала певица.

Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Выбраться из подо льда смогли только двое. Позже один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Некоторое время спасателям не удавалось найти артиста.
Позже экстренные службы региона сообщили о смерти Свиргунова. Поиски двух других участников трагедии все еще продолжаются. Они затруднены из-за сильного течения.
Погибший был одним из основателей Cream Soda. В 2007 году он познакомился в Сети с музыкантом Ильей Гадаевым. Спустя пять лет они встретились и решили создать совместный проект. Группа выпустила четыре студийных альбома. Анна Романовская присоединилась к коллективу в 2017 году. Она проработала с музыкантами более пяти лет.
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