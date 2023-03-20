https://ria.ru/20230320/creamsoda-1859226078.html

Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова

Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова - РИА Новости, 20.03.2023

Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова

Бывшая вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская "тонула" на съемках клипа в день смерти Дмитрия Свиргунова. Она сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:41

2023-03-20T17:41

2023-03-20T17:42

шоубиз

cream soda

ярославская область

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывшая вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская "тонула" на съемках клипа в день смерти Дмитрия Свиргунова. Она сообщила об этом в своей соцсети. Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Выбраться из подо льда смогли только двое. Позже один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Некоторое время спасателям не удавалось найти артиста. Позже экстренные службы региона сообщили о смерти Свиргунова. Поиски двух других участников трагедии все еще продолжаются. Они затруднены из-за сильного течения. Погибший был одним из основателей Cream Soda. В 2007 году он познакомился в Сети с музыкантом Ильей Гадаевым. Спустя пять лет они встретились и решили создать совместный проект. Группа выпустила четыре студийных альбома. Анна Романовская присоединилась к коллективу в 2017 году. Она проработала с музыкантами более пяти лет.

https://ria.ru/20230320/volga-1859173965.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

cream soda, ярославская область, знаменитости, звезды