https://ria.ru/20230320/brics-1859284768.html

Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира

Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира - РИА Новости, 20.03.2023

Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира

В текущей ситуации как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса, формирования многополярной системы межгосударственных... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:21

2023-03-20T19:21

2023-03-20T19:21

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В текущей ситуации как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса, формирования многополярной системы межгосударственных отношений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса на формирование настоящей многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и устава ООН", - сказала политик в понедельник в ходе встречи с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо. Она отметила, что взаимодействие БРИКС - очень важные интеграционные площадки, которые, несмотря на обострившуюся международную обстановку, продолжают играть весомую роль в определении глобальной повестки дня. Сенатор также подчеркнула важность участия законодателей ЮАР в международной парламентской конференции "Россия - Африка". Матвиенко отметила, что парламентская конференция проходит в преддверии запланированного на июль саммита . В России, отметила она, рады тому, что президент ЮАР заявил о своем участии в мероприятиях саммита. "Мы это рассматриваем как серьезную поддержку и активизацию сотрудничества в самых разных сферах", - сказала политик. Она напомнила, что на полях саммита параллельно пройдет бизнес-конференция, отдельный форум по расширению гуманитарного сотрудничества. Глава Совфеда также отметила важный вклад руководства ЮАР в формирование повестки саммита. По ее мнению, в условиях предстоящей встречи страны смогут обсудить взаимодействие в условиях новых реалий. Это может касаться экономического сотрудничества, инвестиций, налаживания новых логистических цепочек, осуществления внешнеторговых платежей. В ходе переговоров Матвиенко также предложила обсудить парламентское измерение стран БРИКС.

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

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в мире, юар, россия, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, оон