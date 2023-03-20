https://ria.ru/20230320/brics-1859284768.html
Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира
Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира - РИА Новости, 20.03.2023
Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира
В текущей ситуации как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса, формирования многополярной системы межгосударственных... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:21
2023-03-20T19:21
2023-03-20T19:21
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В текущей ситуации как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса, формирования многополярной системы межгосударственных отношений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса на формирование настоящей многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и устава ООН", - сказала политик в понедельник в ходе встречи с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо. Она отметила, что взаимодействие БРИКС - очень важные интеграционные площадки, которые, несмотря на обострившуюся международную обстановку, продолжают играть весомую роль в определении глобальной повестки дня. Сенатор также подчеркнула важность участия законодателей ЮАР в международной парламентской конференции "Россия - Африка". Матвиенко отметила, что парламентская конференция проходит в преддверии запланированного на июль саммита . В России, отметила она, рады тому, что президент ЮАР заявил о своем участии в мероприятиях саммита. "Мы это рассматриваем как серьезную поддержку и активизацию сотрудничества в самых разных сферах", - сказала политик. Она напомнила, что на полях саммита параллельно пройдет бизнес-конференция, отдельный форум по расширению гуманитарного сотрудничества. Глава Совфеда также отметила важный вклад руководства ЮАР в формирование повестки саммита. По ее мнению, в условиях предстоящей встречи страны смогут обсудить взаимодействие в условиях новых реалий. Это может касаться экономического сотрудничества, инвестиций, налаживания новых логистических цепочек, осуществления внешнеторговых платежей. В ходе переговоров Матвиенко также предложила обсудить парламентское измерение стран БРИКС.
https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html
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в мире, юар, россия, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, оон
В мире, ЮАР, Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, ООН
Матвиенко оценила роль БРИКС в формировании многополярного мира
Спикер Совфеда Матвиенко отметила роль стран БРИКС в формировании многополярного мира
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В текущей ситуации как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса, формирования многополярной системы межгосударственных отношений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединительного курса на формирование настоящей многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и устава ООН
", - сказала политик в понедельник в ходе встречи с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР
Амосом Масондо.
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Она отметила, что взаимодействие БРИКС - очень важные интеграционные площадки, которые, несмотря на обострившуюся международную обстановку, продолжают играть весомую роль в определении глобальной повестки дня.
Сенатор также подчеркнула важность участия законодателей ЮАР в международной парламентской конференции "Россия - Африка". Матвиенко отметила, что парламентская конференция проходит в преддверии запланированного на июль саммита . В России
, отметила она, рады тому, что президент ЮАР заявил о своем участии в мероприятиях саммита. "Мы это рассматриваем как серьезную поддержку и активизацию сотрудничества в самых разных сферах", - сказала политик.
Она напомнила, что на полях саммита параллельно пройдет бизнес-конференция, отдельный форум по расширению гуманитарного сотрудничества.
Глава Совфеда также отметила важный вклад руководства ЮАР в формирование повестки саммита. По ее мнению, в условиях предстоящей встречи страны смогут обсудить взаимодействие в условиях новых реалий. Это может касаться экономического сотрудничества, инвестиций, налаживания новых логистических цепочек, осуществления внешнеторговых платежей.
В ходе переговоров Матвиенко также предложила обсудить парламентское измерение стран БРИКС.
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